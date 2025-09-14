Aiutatemi, mi ammazza di botte: picchiato un calciatore juventino | Pugno al volto da un tifoso

Ha del clamoroso quanto accaduto ad un calciatore della Juventus. Aggredito dopo la sconfitta dai tifosi, ha rimediato un pugno al volto fuori dallo stadio.

Fin dagli albori della storia del calcio si sono susseguiti eventi sopra le righe, sfociati a volte in vere e proprie risse. Scontri fisici che hanno coinvolto calciatori, avversari o compagni di squadra e talvolta anche allenatori. Fece scalpore nel 2012 quanto accaduto in casa Fiorentina in questo senso.

L’allenatore della Viola all’epoca era Delio Rossi che, in occasione di un diverbio col calciatore Adem Ljaijc, lo aggredì in panchina davanti alle telecamere. Una situazione che lo portò all’esonero dalla squadra toscana e sconvolse tifosi ed appassionati calcistici.

Più di recente è esploso un caso intorno al Marsiglia di De Zerbi. Dopo la sconfitta arrivata contro il Rennes è esplosa la situazione nello spogliatoio della squadra transalpina. A venire alle mani sarebbero stati Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. Il club francese li ha messi entrambi sul mercato ed oggi sono stati acquistati in Serie A, il primo dal Milan ed il secondo dal Bologna.

A volte gli episodi di violenza coinvolgono direttamente calciatori e tifosi. Trenta anni fa ci fu uno degli episodi più iconici in tal senso. Parliamo di quanto accaduto a Eric Cantona, che sferrò un calcio da Kung-Fu ad un tifoso avversario che lo insultava a bordo campo.

Aggressione dei tifosi, juventino preso a pugni

L’episodio costò all’attaccante del Manchester United una squalifica di 8 mesi e 20.000 sterline di multa. Il calcio dell’attaccante transalpino è rimasto come uno dei momenti di violenza più iconica degli anni ’90 nel calcio mondiale.

Ma non sempre sono i tifosi ad avere la peggio. Quando i rapporti di forza si ribaltano sono i protagonisti in campo a rischiare per la propria incolumità. Ecco cosa è accaduto ad un tesserato della Juventus diverso tempo fa.

Pinsoglio aggredito: colpito da un pugno fuori lo stadio

La cronaca dei fatti ci porta alla stagione 2015-16, quando il portiere Carlo Pinsoglio era stato girato in prestito al Livorno dalla squadra bianconera. La stagione si chiuse con la retrocessione in Serie C dei labronici, che mancarono la salvezza all’ultima giornata anche per un errore del portiere.

Dopo la retrocessione centinaia di tifosi amaranto contestarono la squadra, che non poté lasciare lo stadio Picchi in sicurezza. La rabbia degenerò in violenza quando i calciatori raggiunsero l’albergo, col portiere che ricevette un pugno in pieno volto da un tifoso labronico.