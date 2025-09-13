Terremoto 2.0 a Coverciano: mandato via Buffon | Il gesto che gli è costato il posto da Team Manager

Nuovo terremoto a Coverciano, scaricato Gigi Buffon dal ruolo di Team Manager degli azzurri. Ecco il gesto che gli è costato tutto.

Le prime due partite di Gennaro Gattuso da nuovo commissario tecnico dell’Italia hanno lasciato sia luci che ombre. L’esordio assoluto ha visto gli azzurri imporsi per 5-0 contro l’Estonia, con il reparto offensivo in grande spolvero.

Decisamente più complicata è stata la seconda gara del nuovo CT azzurro. L’Italia ha superato per 5-4 Israele, dopo una gara dalle mille emozioni. A preoccupare è stata la tenuta difensiva della Nazionale azzurra, che è riuscita a siglare due autoreti nella stessa partita. La vittoria della Norvegia per 11-1 contro la Moldavia ha il sapore di sentenza per la Nazionale azzurra.

La Nazionale scandinava viaggia a punteggio pieno dopo le prime 5 gare e con una differenza reti che segna +21, a fronte del +5 dell’Italia. La Norvegia è quasi certa di staccare il pass per il Mondiale del 2026, mentre gli azzurri hanno conquistato il secondo posto, che vale i play off.

L’incubo della mancata qualificazione ai Mondiali non è quindi passato per la Nazionale azzurra. Sarebbe la terza volta consecutiva che l’Italia resta a guardare la competizione iridata, circostanza mai avveratasi nella storia della nostra Nazionale.

Terremoto a Coverciano, Buffon messo alla porta

I tifosi che hanno seguito l’Italia in Ungheria, campo neutro scelto per ospitare Israele, oltre a contestare la gara contro la nazionale mediorientale hanno lanciato un chiaro messaggio ai vertici federali.

Uno striscione esposto a Debrecen invitava, senza troppi giri di parole, ad azzerare i vertici decisionali intorno alla Nazionale in caso di mancata qualificazione al Mondiale della prossima estate.

Buffon nella bufera: il gesto che non è andato giù

In seguito alla vittoria sofferta contro Israele, e alla valanga di gol segnati dalla Norvegia a fare da contraltare, al centro delle critiche è finito il team manager Gianluigi Buffon. A scagliarsi contro di lui, e contro il vice allenatore dell’Under 21 azzurra Barzagli, è stato l’opinionista Marco Giordano, in diretta sulla trasmissione Twich di Controcalcio.

Il motivo della polemica è la foto che ritrae i due come modelli della nuova maglia della Juventus. Secondo l’opinionista la scelta è stata di cattivo gusto in un momento in cui la Nazionale azzurra non naviga di certo in ottime acque.