Stavamo per prendere il migliore in assoluto: salta sul più bello il colpaccio Juve | Tutta colpa di Comolli

Retroscena di mercato clamoroso in casa Juve. I bianconeri avevano messo le mani su un top assoluto di reparto. Damien Comolli ha però bloccato tutto.

L’estate appena trascorsa ha avuto il sapore di anno zero in casa Juventus. Non tanto per quanto riguarda la panchina, dove è stato confermato Igor Tudor dopo esser stato chiamato in corsa la passata stagione. Ma per quel che riguarda i quadri dirigenziali la mutazione è stata profonda.

Ad inizio giugno la Vecchia Signora ha liquidato Cristiano Giuntoli dopo due stagioni. Al posto del dirigente ex Napoli i bianconeri hanno scelto il francese Damien Comolli. Questo cambio al vertice si è riflettuto anche sulle strategie di mercato intorno alla Juventus del futuro, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Uno dei colpi più importanti è stato quello dell’arrivo a parametro zero di Jonathan David. Il bomber canadese è sbarcato a Torino dopo la scadenza di contratto col Lille ed ha subito timbrato il cartellino al debutto in campionato. Sul centravanti era forte la concorrenza di tante big europee, comprese Inter e Napoli in Serie A.

I bianconeri hanno poi cambiato volto anche alle corsie di difesa. Ceduti Nicolò Savona e Alberto Costa, dentro il portoghese Joao Mario. Il laterale arrivato dal Porto non ha sfigurato nelle prime due uscite in campionato dei bianconeri, dove sono arrivate altrettante vittorie.

Colpaccio sfumato Juve, retroscena Comolli

Dopo aver superato il Parma ed il Genoa, la Juventus si prepara al primo grande big match della stagione in campionato. Questo fine settimana ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter di Cristian Chivu, importante banco di prova per entrambe le squadre.

Ma tornando alla passata sessione di calciomercato estivo emerge un retroscena che chiama in ballo il neo dirigente Damien Comolli, decisivo nel bloccare un colpaccio in entrata.

Tonali alla Juve, cambio di rotta decisivo di Comolli

Come svelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, tra febbraio e maggio la Juve aveva stretto i contatti con Sandro Tonali. Il centrocampista ex Milan, oggi in forza al Newcastle, era il nome forte di Cristiano Giuntoli prima della rottura con i bianconeri.

L’arrivo di Damien Comolli infatti ha congelato la trattativa. Il dirigente transalpino ha preferito non approfondire la pista che sarebbe di sicuro stata molto costosa per i bianconeri.