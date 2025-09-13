Se lo rifai ti prendo a schiaffi: Sinner arriva alle mani con il collega | Trattenuto a fatica dal suo staff

Jannik Sinner perde la pazienza e rischia di venire alle mani con il collega. Ecco l’episodio che non è andato giù al tennista altoatesino.

È il tempo di riordinare le idee per Jannik Sinner dopo la recente sconfitta arrivata contro Carlos Alcaraz nella finale degli US Open. L’atleta altoatesino ha perso il titolo del torneo e la vetta del ranking ATP in un solo colpo. Il rivale spagnolo ha giocato una gara che ha rasentato la perfezione, sistemando la pratica in quattro set.

Carlos Alcaraz è così tornato in vetta al ranking ATP, trionfando per la seconda volta in carriera sul cemento di New York. Ora lo spagnolo vanta 760 punti di vantaggio sul rivale italiano, costretto ad inseguire dopo 65 settimane consecutive da numero uno al mondo.

Sarà molto complicato per l’italiano cercare di contro sorpassare il talento di Murcia già nel 2025. Al momento l’ipotesi più probabile è che Carlos Alcaraz rimanga in vetta al ranking almeno fino agli Australian Open. Sinner al termine della finale persa ha fatto autocritica e lanciato nuovi messaggi al grande rivale degli ultimi mesi.

L’altoatesino ha analizzato la sconfitta maturata negli Stati Uniti con lucidità, parlando dei pregi di Alcaraz e delle strategie future da adottare col suo team. Il messaggio è quello di uscire dalla propria comfort zone, per pescare dei jolly dal mazzo necessari per sorprendere il tennista iberico.

Sinner furioso col collega: il gesto che non è andato giù

Il dualismo che ha caratterizzato gli ultimi mesi nel tennis mondiale sembra destinato ad andare avanti a lungo. Ora che è l’altoatesino a rincorrere i prossimi appuntamenti saranno fondamentali per testare la sua tenuta fisica e mentale dopo la sconfitta arrivata a New York.

Anche al di fuori del rettangolo da gioco avvengono episodi che tirano in ballo, seppur in maniera indiretta, il talento nato a San Candido.

Polverone Rune, le dichiarazioni dell’ex di Sinner

Fari puntati su Holger Rune, il tennista danese è stato chiamato in causa da Anna Kalinskaya, ex fidanzata di Sinner. La tennista ha raccontato di esser stata tempestata dai messaggi del danese, parlando di avances nei suoi confronti.

Ecco le parole di Anna Kalinskaya sul danese: ” Rune mi ha scritto dieci volte prima di arrendersi. Sta mandando messaggi a tutte: a me ne ha inviati una decina e poi è sparito.”