REVOCATA LA CHAMPIONS 2007: terremoto Milan | La UEFA non fa sconti

La Champions League 2006/07 si concluse con la vittoria del Milan, che conquistò il trofeo europeo per la settima volta nella propria storia. La finale si disputò ad Atene il 23 maggio 2007, nello stadio olimpico, davanti a oltre sessantamila spettatori. L’avversario fu il Liverpool, già incontrato due anni prima a Istanbul, in una delle finali più ricordate della competizione.

Il percorso del Milan nella competizione fu caratterizzato da una fase a gironi positiva e da sfide ad eliminazione diretta che portarono la squadra fino all’ultimo atto. In semifinale i rossoneri superarono il Manchester United, assicurandosi così la possibilità di affrontare nuovamente gli inglesi del Liverpool per il titolo.

La finale vide il Milan imporsi con il risultato di 2-1. Protagonista dell’incontro fu Filippo Inzaghi, autore di una doppietta che risultò decisiva. Per il Liverpool andò in gol Dirk Kuyt, nel finale di gara, senza riuscire però a cambiare l’esito del match. Con questo successo, il Milan consolidò la propria tradizione europea, confermandosi tra i club più titolati a livello internazionale. La vittoria del 2007 rimane un capitolo significativo nella storia della competizione, rappresentando il settimo sigillo continentale per la società rossonera.

Quello sopra raccontato è stato l’ultimo trionfo europeo del Diavolo. A distanza di oltre 18 anni dunque i tifosi milanisti e non solo ricordano ancora con grande affetto quel trionfo.

Tuttavia è proprio dopo tutto questo tempo che il Milan rischia di piangere lacrime amare. Infatti la Uefa sta per revocare ai rossoneri proprio quella coppa, per una ragione a dir poco clamorosa.

Di recente è tornato alla ribalta il caso Calciopoli, che ha scatenato le reazioni dei tifosi sul web. E tra questi ce n’è stato qualcuno che ha addirittura affibbiato a quello scandalo la vittoria della Champions League 2007 del Milan.

Infatti quel trionfo è arrivato proprio dopo il caos in Italia. Di conseguenza in molti si sono chiesti se non fosse il caso di revocare la coppa vinta al Milan. Pura utopia dunque, fantasia dei tifosi delle varie fazioni, che però per un attimo hanno fatto tremare i cuori rossoneri più deboli.