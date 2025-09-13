“Ho dolori da più di 10 anni”: ritiro dal calcio per l’ex ragazzo prodigio della Roma | L’Olimpico si prepara a salutarlo

Annuncio tristissimo da parte dell’ex gioiello romanista, che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo aver sofferto di dolori atroci per più di 10 anni.

Nel calcio professionistico, il ritiro di un giocatore è spesso legato al passare del tempo e al naturale calo delle prestazioni. Tuttavia, in alcuni casi, la decisione arriva in anticipo a causa di problemi fisici persistenti. Gli infortuni cronici e i dolori ricorrenti possono compromettere in maniera definitiva la carriera di un atleta, costringendolo a dire addio al campo prima del previsto.

Un esempio emblematico è quello di Marco van Basten, attaccante olandese considerato tra i più forti della sua generazione. La sua carriera fu segnata da gravi problemi alla caviglia, che lo portarono a diversi interventi chirurgici. Nonostante i tentativi di recupero e il sostegno medico, il dolore gli impedì di tornare a esprimersi ai massimi livelli. Van Basten fu così costretto a ritirarsi nel 1995, a soli 31 anni, dopo aver vinto numerosi trofei con Ajax, Milan e nazionale olandese.

Casi come questo mostrano quanto il fisico di un calciatore sia sottoposto a stress continui: allenamenti intensi, partite ravvicinate e contatti di gioco che, alla lunga, lasciano conseguenze. Il ritiro anticipato per motivi fisici rappresenta una realtà che, ancora oggi, colpisce diversi atleti di alto livello, segnando una conclusione prematura delle loro carriere.

Addio al calcio per il troppo dolore

Un altro giocatore proprio di recente ha deciso di smettere con il calcio giocato per la grande sofferenza dovuta ai dolori e ai problemi fisici. Si tratta di una vecchia conoscenza della Roma, che ha fatto impazzire i tifosi giallorossi.

Stiamo parlando di Erik Lamela, che ad appena 33 anni ha detto basta. Ed è stato proprio lui a raccontare il suo calvario in una recente intervista.

Il triste annuncio del calciatore

”Mi sono ritirato a causa di un problema fisico che mi tormentava da molto tempo. Volevo concludere la mia carriera nel migliore dei modi, godendomela il più possibile nonostante questo problema, che è stato piuttosto difficile. Questo problema era ancora più grave perché di recente avevo sofferto di usura della cartilagine e di osteoartrite avanzata. I miei primi dolori sono iniziati a 22 anni, quando ho iniziato ad avere fastidio. A 25 anni, ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico perché non potevo competere a causa del dolore”.

Queste le parole di Lamela, intervenuto nei giorni scorsi ai microfoni di TycSports. Un addio triste dunque, che ha fatto scendere la lacrimuccia ai tifosi romanisti e a tutti gli appassionati di calcio, che ricorderanno per sempre le sue giocate e le sue rabone.