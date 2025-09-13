Cataclisma Ferrari: ELKANN CACCIATO dalla presidenza | Decisione presa in consiglio

Clamorosa svolta in casa Ferrari: sembra che il presidente John Elkann abbia le ore contate. Il vertice della scuderia potrebbe cambiare

Una Ferrari così mal messa non si vedeva da tempo. In realtà è da parecchi anni che la scuderia di Maranello non riesce più a competere per quel titolo mondiale di Formula Uno che manca ormai dal lontanissimo 2007.

L’ultimo pilota a trionfare alla guida della Rossa è stato il finlandese Kimi Raikkonen, ben 18 anni fa. Da allora il Cavallino Rampante ha inanellato solo delusioni e tante, troppe sconfitte in rapida successione.

L’epoca d’oro dei cinque titoli consecutivi conquistati da Michael Schumacher sembrano distare un’eternità: erano le stagioni del dominio della Ferrari, quelle con Jean Todt alla guida della direzione sportiva e con Luca Cordero di Montezemolo alla presidenza.

Proprio a proposito della presidenza, quella attuale di John Elkann non sembra avere le carte in regola per riportare ai vertici della Formula Uno la scuderia di Maranello. Inutile negare che il nipote di Gianni Agnelli negli ultimi anni abbia sbagliato tutte le scelte più importanti.

John Elkann via dalla Ferrari? I tifosi ci sperano

Non è un caso che parecchi sostenitori del Cavallino invochino a gran voce l’addio di Elkann e il ritorno in grande stile proprio di Montezemolo, l’uomo che ha fatto grande la Ferrari tra la fine degli anni novanta e l’inizio del terzo millennio.

Un’ipotesi però che il diretto interessato in più occasioni ha definito ‘impossibile’. L’ex numero uno della Rossa qualche ora fa in occasione dell’anteprima mondiale di “Luca: Seeing Red“, un bel documentario dedicato alla sua vita inserito come film di apertura del festival ‘Visioni dal Mondo 2025’, ha parlato proprio dei problemi attraversati dalla Ferrari.

Le parole del grande manager non lasciano dubbi

“La cosa che mi dispiace oggi è di vedere una Ferrari che non ha un leader, non c’è una leadership e soprattutto vedo che manca un’anima, forte, determinata. Si fanno degli annunci che spesso creano eccessive aspettative. Prima facciamo i risultati e poi facciamo gli annunci”.

In queste parole di Montezemolo non si può non ravvedere una critica molto pesante nei confronti di Elkann, che più di un anno fa con l’annuncio dell’ingaggio di Lewis Hamilton preconizzò la conquista del titolo mondiale da parte della Ferrari nella stagione 2025. I fatti gli hanno dato ampiamente torto.