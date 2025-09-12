Weekend di fuoco nel calcio europeo: tanti grandi appuntamenti nelle prossime ore | E martedì ricomincia la Champions

Sarà un fine settimana di fuoco quello che sta per arrivare nel calcio europeo: tanti big match, con rivalità accese, in tutti i campionati. In attesa della coppa dalle grandi orecchie.

Dopo la pausa dedicata alle nazionali, il calcio dei club torna protagonista con un calendario fitto di impegni. Le squadre rientrano nei rispettivi campionati e si preparano a vivere settimane decisive, in cui si intrecciano sfide di campionato, coppe nazionali e competizioni europee. La sosta ha rappresentato un momento utile per alcuni allenatori, che hanno potuto recuperare giocatori infortunati e inserire gradualmente i nuovi acquisti, mentre per altri ha significato dover gestire il rientro di atleti reduci da lunghe trasferte e da partite di alta intensità.

Ora l’attenzione si concentra nuovamente sui club, chiamati a trovare continuità di risultati in un periodo tradizionalmente molto intenso. Con la fase a gironi delle coppe europee alle porte e i tornei nazionali che entrano nel vivo, la gestione delle energie diventa un aspetto fondamentale. Turnover, rotazioni e scelte tattiche mirate saranno elementi determinanti per affrontare al meglio un ciclo di partite serrato.

Il ritorno del calcio dei club segna dunque l’inizio di una fase cruciale della stagione, in cui le ambizioni di ogni squadra iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Tra big match e impegni internazionali, le prossime settimane offriranno un quadro più nitido dei reali valori in campo.

Tante super sfide in giro per l’Europa

Il ritorno al calcio di club sarà succulento per gli appassionati, che potranno assistere a diverse partite di spessore. Già in Serie A ad esempio si parte alla grande. Prima il derby d’Italia tra Juve e Inter, poi due super appuntamenti, come Fiorentina-Napoli e Milan-Bologna.

Grandi gare pure in Premier League, dove spicca il derby di Manchester ma anche la sfida di sabato tra Arsenal e Nottingham Forest. Un classico dal risultato scontato pure in Bundesliga, dove si gioca B.Monaco-Amburgo, mentre in Liga vedremo R.Sociedad-R.Madrid, A.Madrid-Villareal e Barcellona-Valencia.

Torna anche la Champions League

Dopo questo weekend di fuoco, in settimana sarà il turno della Champions League. Si parte martedì alle ore 18.45 due match.

Per le italiane inizierà la Juventus proprio nella serata, che ospiterà il Borussia Dortmund allo Stadium.