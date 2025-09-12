Sinner vuole battere Alcaraz: in suo aiuto arriva un grande coach | Accordo formalizzato per entrare nello staff

Ormai per Sinner la rivalità con Alcaraz è diventata un’ossessione: per questo sta pensando di ingaggiare un coach di altissimo livello

Una mazzata, senza ombra di dubbio. Ma se è vero che non tutti i mali vengono per nuocere la pesante e netta sconfitta rimediata nella finale degli US Open per mano dello scatenato e inarrestabile Carlos Alcaraz può diventare per Jannik Sinner un nuovo punto di partenza.

Lo stesso campione altoatesino al termine della partita persa in quattro set ha sottolineato come fosse arrivato il momento di cambiare qualcosa nel suo stile di gioco. “Devo uscire dalla mia comfort zone“, la frase di Sinner che ha più colpito tifosi e addetti ai lavori.

Non che quanto fatto finora fosse sbagliato: vale sempre la pena ricordare che il tennista di San Candido proprio grazie al suo gioco abbia conquistato 4 tornei del Grande Slam più alcuni Masters 1000 oltre all’edizione dello scorso anno delle ATP Finals di Torino.

È forse arrivato il momento di imprimere una nuova svolta, di pensare a soluzioni diverse per riuscire a battere Alcaraz nelle occasioni più importanti. Sinner è consapevole che d’ora in poi qualcosa di diverso dovrà inventarsi.

Sinner sceglie la strada per battere Alcaraz

La prima e più importante mossa da fare è anche la più semplice, l’arrivo di un nuovo super coach. Se è vero che grazie al preziosissimo aiuto di Darren Cahill il fuoriclasse di San Candido ha compiuto uno straordinario salto di qualità, è forse giunto il momento di cambiare qualcosa.

Sinner dovrebbe affidarsi a qualcuno che possa aiutarlo ad apportare le tanto auspicate e preannunciate modifiche al suo stile di gioco. Da qualche giorno circola un nome a dir poco altisonante, un profilo che critici e tifosi considerano ideale in questo momento.

Cambiare coach? se arriva lui, assolutamente sì

Stiamo parlando di Toni Nadal, grande allenatore nonché zio di Rafa, che subito dopo la finale di Flushing Meadows ha detto la sua attraverso le pagine del quotidiano El Pais, sottolineando il dominio assoluto di Alcaraz e le evidenti difficoltà attraversate da Sinner.

Toni Nadal ha poi approvato in toto le dichiarazioni rilasciate dal campione altoatesino in conferenza stampa: “Non posso non essere d’accordo con quanto detto da Sinner. Un campione vero si vede soprattutto nei momenti difficili e Jannik sta dimostrando di esserlo. Deve diventare un giocatore più imprevedibile se vuole competere ad armi pari con Carlos“. Chissà che non sia proprio lui ad aiutarlo in quest’impresa.