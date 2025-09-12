Non se lo aspettava nessuno: rinnovo ufficiale in casa Juve | Sembrava impossibile trovare un accordo

Improvvisamente, in maniera totalmente inattesa, in casa Juve arriva il rinnovo del contratto del giocatore: ormai sembrava impossibile trovare un accordo.

Rinnovo inatteso in casa Juve

Uno scenario del genere si è materializzato proprio nei giorni scorsi in casa Juve Stabia. Il club campano infatti ha rinnovato con grande sorpresa il contratto di un calciatore.

Si tratta di Thomas Battistella, che di recente era rimasto vittima di un grave infortunio. Ed è proprio per mostrargli il proprio sostegno che la società ha deciso di offrirgli il prolungamento. Il ragazzo ha dunque firmato ufficialmente fino al giugno del 2028.

Il comunicato ufficiale della società

“La società ha deciso di premiare un ragazzo che sarà sicuramente importante per la seconda parte di questa stagione. Thomas sarà il nostro vero rinforzo di gennaio”.

Con queste parole il ds del club Matteo Lovisa ha annunciato il prolungamento del contratto di Battistella, il quale a sua volta ha espresso grande gioia per la chance offertagli dalla società giallonera.