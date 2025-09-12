Juventus-Inter parte malissimo: polemiche per l’arbitro, chiesto il cambio di direzione | Match a rischio rinvio

Scoppia la polemica prima del derby d’Italia tra Juve e Inter. L’arbitro finisce nel mirino, le accuse sono pesantissime. Il big match rischia di essere rinviato.

Archiviata la prima pausa per le nazionali della stagione, la Serie A è pronta a tornare con la terza giornata di campionato. Il primo big match della nuova stagione è il derby d’Italia tra Juventus ed Inter. A poche ore dalla gara scoppiano un mare di polemiche intorno al direttore di gara.

Il derby d’Italia accende la terza giornata di campionato in Serie A. Solo altre due volte nella storia bianconeri e nerazzurri si erano incrociati durante le prime tre giornate della competizione. Sarà la sfida numero 185 tra le due formazioni, con la Vecchia Signora avanti per 88 vittorie, contro le 49 della Beneamata.

Inter che già parte alla rincorsa dei rivali. La sfida dello Stadium sarà ricca di spunti interessanti per capire lo stato di forma delle due big di Serie A. La Juve arriva alla partita forte di due vittorie in altrettante gare nella nuova stagione. I bianconeri hanno anche mantenuto la porta inviolata nelle prime due vittorie in campionato.

Meno certezze in casa Inter. La squadra guidata da Cristian Chivu è chiamata a reagire dopo l’inaspettata sconfitta casalinga arrivata contro l’Udinese. I nerazzurri hanno tre punti in classifica, frutto della larga vittoria ai danni del Torino e non vogliono aumentare le distanze dagli storici rivali.

Juve-Inter si è già accesa: polemiche sull’arbitro

I precedenti della sfida sorridono alla squadra allenata da Igor Tudor. Negli ultimi 12 anni l’Inter è riuscita ad espugnare lo stadio bianconero sono in un’ occasione, era il 2022 e la risolse Calhanoglu su calcio di rigore.

Fari puntati sui rispettivi attacchi. Da un lato c’è un Lautaro Martinez che vuole dimenticare il passo falso contro l’Udinese, dall’altro lato Jonathan David e Dusan Vlahovic vogliono continuare a trascinare i bianconeri.

Lautaro sbotta con l’arbitro prima di Juve-Inter

Tornando al capitano nerazzurro hanno fatto rumore le parole pronunciate dal centravanti prima del derby d’Italia. L’attaccante ha denunciato un grave episodio, che sarebbe avvenuto durante Ecuador-Argentina.

A Fox Sports l’attaccante ha dichiarato: “L’arbitro minacciava costantemente noi argentini. Dicendo che avremmo scontato eventuali sanzioni direttamente ai Mondiali“.