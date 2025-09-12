Juric è disperato: stop di un mese per due titolarissimi | Piange anche il Fantacalcio

Terribili notizie in casa atalantina, con mister Ivan Juric che perde per un mesetto ben due titolari: disperazione anche per i Fantallenatori.

Mazzata terribile per Ivan Juric

Chi ha ricevuto una terribile notizia per quanto riguarda l’indisponibilità dei giocatori è stato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric.

L’allenatore croato infatti dovrà fare a meno di ben due titolari per un mese. Una mazzata enorme dunque per lui, anche se bisogna specificare che queste due assenze non sono dovute a degli infortuni.

I motivi di queste assenze

Come ben sappiamo a gennaio prossimo si giocherà la Coppa d’Africa, e sono diversi i calciatori impegnati per i vari club di Serie A. In casa Atalanta ci saranno appunto due assenze. Stiamo parlando di Lookman e Kossounou, che quasi sicuramente saranno convocati dalle proprie nazionali, salvo imprevisti.

Dunque, qualora le loro selezioni arrivassero in fondo, mister Ivan Juric potrebbe dover rinunciare a loro per circa un mese. Un periodo importante, soprattutto a gennaio, quando tra campionato e coppe ci si gioca sempre tanto.