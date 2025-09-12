Ibra si mangia le mani: persi un bel mucchio di soldi | Avrebbero regalato un altro colpaccio ad Allegri

Che occasione sprecata per Zlatan Ibrahimovic nel calciomercato del Milan. Lo svedese ha mandato in fumo un mucchio di soldi, che avrebbero potuto finanziare il colpaccio per Allegri.

Un grosso rimpianto si materializza in casa Milan oltre il termine della sessione di calciomercato estivo. L’affare chiuso sul filo del gong fa mangiare le mani a Zlatan Ibrahimovic, che vede sfumare un tesoretto importante per le casse del club rossonero.

La nuova stagione del Milan targato Massimiliano Allegri è iniziata in chiaroscuro. Il Diavolo è stato sconfitto a sorpresa all’esordio a San Siro, per mano della neopromossa Cremonese. Meglio è andata alla seconda giornata lontano dalle mura amiche. I rossoneri a Lecce si sono imposti per 0-2, grazie alle reti di Loftu-Cheek e Pulisic.

La squadra guidata da Allegri è stata profondamente modificata dalle manovre del calciomercato estivo, il primo dall’arrivo di Igli Tare nel ruolo di nuovo direttore sportivo. L’ex attaccante albanese ha stravolto completamente la rosa a disposizione del tecnico livornese, con il Milan che è stato tra le squadre più attive in Serie A, sia in entrata che in uscita.

Tra i nuovi acquisti spiccano Nkunku in attacco e Jashari a centrocampo, oltre a Modric e Rabiot. Tra le tante cessioni la più remunerativa è stata quella di Tijani Reijnders, venduto al Manchester City per circa 55 milioni di euro.

Che rimpianto per il Milan, tesoretto sfumato in uscita

Un’altra operazione notevole in uscita ha visto Malick Thiaw passare al Newcastle, per 35 milioni di euro.

La cessione di Theo Hernandez in Arabia Saudita ha fruttato invece circa 25 milioni di euro per le casse del club rossonero. Ed un altro bel gruzzoletto in uscita è andato letteralmente in fumo, ma oltre dodici mesi fa.

Simic ceduto a 20 milioni dall’Anderlecht, Ibra si mangia le mani

Riflettori puntati su Jan-Carlo Simic, difensore serbo venduto dal Milan all’Anderlecht nel luglio del 2024. I rossoneri incassarono meno di tre milioni di euro con la cessione del centrale di difesa. In Belgio il classe 2005 ha trovato continuità di rendimento, prima di finire nel mirino dell’Arabia Saudita.

Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore ventenne diventerà un nuovo calciatore dell’Al Hittihad. Il club saudita verserà circa 20 milioni di euro all’Anderlecht. La magra consolazione per il Milan è rappresentata dai 4 milioni in arrivo, frutto della clausola sulla rivendita del centrale.