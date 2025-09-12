Degli US Open e del 1/o posto a me non interessa proprio: Sinner si è venduto | Ormai pensa solo ai soldi

Nonostante la sconfitta in finale agli US Open contro Alcaraz, Jannik Sinner ha svariati motivi per sorridere. I tifosi non sono entusiasti

Questa volta non ha avuto rimpianti e paradossalmente neanche la rabbia per una vittoria sfuggita via a un centimetro dal traguardo. Jannik Sinner ha perso la finale degli US Open contro Carlos Alcaraz senza colpo ferire.

Il fuoriclasse di Murcia ha stravinto mostrandosi superiore al tennista altoatesino in ogni scambio e in tutte le fasi dell’incontro. Non è un caso che al termine della partita lo stesso Sinner abbia ostentato una serenità che di certo non aveva dopo la finale del Roland Garros.

“C’è poco da dire, Carlos ha giocato meglio di me – ha subito dichiarato Sinner nel post gara -. Per riuscire a batterlo alzando il livello del gioco devo uscire dalla mia comfort zone“. Un’autocritica sincera e schietta, come se ne vedono di rado.

Nel frattempo però in attesa di apportare le annunciate modifiche al proprio stile di gioco, a questo punto necessarie per riuscire a battere il suo grande rivale, il campione di San Candido ha aggiunto un altro ricchissimo contratto di partnership alla sua già robusta collezione.

Sinner spiazza tutti, entrano soldi a palate

Si tratta di un accordo stipulato in gran segreto con un vero e proprio colosso mondiale, una compagnia aerea che fattura miliardi di dollari e che da parecchio tempo è molto attiva e presente nel mondo dello sport.

A comunicare l’avvenuta intesa sono stati i vertici della società attraverso una nota ufficiale pubblicata sugli account social della compagnia stessa. La notizia è stata accolta piuttosto freddamente dai tifosi di Sinner, accusato da alcuni di nutrire più interesse per i risvolti economici della sua attività che non per quelli strettamente agonistici.

Sinner, la notizia non piace a molti: tutti i dettagli

Emirates Airlines ha infatti annunciato l’avvenuta firma di un contratto di sponsorizzazione personale senza precedenti con Jannik Sinner. Il contratto include svariati benefit tra i quali una serie di viaggi gratuiti nelle cabine di prima classe Emirates per tutti i tornei in cui sarà impegnato oltre a una sponsorizzazione annuale di 2 milioni di dollari a sostegno della sua carriera.

Emirates ha dichiarato che questo accordo fa parte della campagna “Accelerating Dreams” finalizzata a promuovere i giovani talenti italiani. La speranza è che questo accordo sia di buon auspicio per i suoi impegni futuri.