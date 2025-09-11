ULTIM’ORA RAI: licenziamento ufficiale per Lele Adani | Le sue telecronache non sono più gradite

Clamoroso Lele Adani, licenziamento a sorpresa dall’emittente televisiva. Le sue telecronache non sono più gradite, ecco l’annuncio ufficiale.

Nuove polemiche intorno allo stile di telecronaca di Lele Adani sono esplose dopo l’ultima partita dell’Italia. Gli azzurri sono stati protagonisti di una gara dalle mille emozioni contro Israele, terminata 4-5 per la nazionale guidata da Gennaro Gattuso. Il folle andamento della sfida di qualificazione ai Mondiali è stato accompagnato dalla solita vivace cronaca dell’ex difensore.

Il gol della vittoria, arrivato in pieno recupero e siglato da Sandro Tonali, ha fatto impazzire l’opinionista televisivo. Dopo i noti tormentoni di Adani, come “Facciamo calcio” o “La Garra Charrua”, l’ex difensore ha utilizzato l’espressione “Pranzo al sacco“, suscitando perplessità anche nel collega Alberto Rimedio.

La prima voce della telecronaca Rai non si è trattenuto ed ha chiesto ad Adani: “Ma cosa c’entra?”. Domanda che si sono fatti anche milioni di italiani, che sui social hanno sommerso di critiche l’operato dell’ex difensore. L’enfasi e l’esuberanza dell’opinionista non è andata giù a molti, considerando che il risultato pirotecnico della gara è stato più frutto di gravi errori difensivi piuttosto che di giocate pregevoli o articolate.

Non è mancato chi sul web ha lanciato un appello alla Rai, che riveda il rapporto professionale con l’ex difensore. L’opinionista ha scelto come suo solito di cavalcare la discussione, celebrando sui social lo share raggiunto dalla gara, accompagnato dall’emoticon di un cestino da pic-nic, chiaro rimando all’espressione utilizzata durante le gare dell’Italia.

Il solito Adani spacca il web: appelli alla Rai

Il nuovo tormentone sembra destinato a creare meme e battute sul web per i prossimi mesi, così come accaduto per altre espressioni utilizzate con frequenza dall’opinionista televisivo.

In tanti però bocciano lo stile esuberante di Lele Adani, in netto contrasto con la pacatezza della prima voce di telecronaca Rai. Alberto Rimedio in più di un’occasione è stato letteralmente sovrastato in fase di cronaca dall’opinionista.

Adani torna sul licenziamento da Sky

L’ex difensore in passato ha raccontato le modalità del suo licenziamento dall’emittente Sky, avvenuto dopo 9 anni di collaborazione.

Durante il programma Viva el Futbol l’opinionista ha detto: “Senza sapere niente, di colpo ero fuori. Nessuno mi ha convocato per informarmi dell’intenzione di voler apportare dei cambiamenti.”