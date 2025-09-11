Si sono venduti la partita: la UEFA indaga su Norvegia-Moldavia | L’Italia va direttamente ai Mondiali

La vittoria della Norvegia con dieci gol di scarto sulla Moldavia insospettisce i tifosi italiani. Ci si attende un’indagine dell’UEFA

Non si vedeva da tempo un risultato del genere in una gara ufficiale di qualificazione ad un mondiale. Ad averlo centrato è l’inarrestabile Norvegia di Erling Haaland che nella quinta gara del gruppo I ha spazzato via la malcapitata Moldavia con un clamoroso 11-1.

Un successo che porta la differenza reti degli scandinavi a +21 e che vale un’ipoteca sulla conquista del primo posto nel raggruppamento. Di fatto la Norvegia grazie a questa sensazionale goleada è a un passo dalla qualificazione ai Mondiali del 2026.

Le undici reti realizzate da Haaland e compagni di fatto azzerano le possibilità dell’Italia di ribaltare l’esito del girone: a questo punto gli azzurri possono puntare al massimo a quel secondo posto che vale l’accesso ai tanto temuti play off.

Ciò detto gli undici gol messi a segno dai norvegesi hanno suscitato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori e destato sospetti nel clan azzurro. La Moldavia non è una delle Nazionali più forti del mondo, ma neanche la squadra materasso che può subire un ko di simili proporzioni.

La UEFA non è convinta, indagine su Norvegia-Moldavia

Anche ai piani alti dell’UEFA il risultato del match di Oslo ha lasciato parecchi dubbi. In fondo i moldavi erano stati capaci di opporre una ben più corposa resistenza contro Nazionali di alto livello, Italia compresa.

In casa azzurra, è inutile negarlo, si spera che da Nyon parta un’iniziativa di tipo investigativo, magari proprio l’apertura di un’indagine volta a fare chiarezza in merito alla genuinità del clamoroso 11-1 maturato martedì sera in Norvegia.

L’Italia aspetta e…spera

Ove mai fossero accertate delle irregolarità di qualsiasi tipo, è chiaro che la Norvegia andrebbe incontro a sanzioni molto pesanti, come ad esempio l’esclusione dai Mondiali nordamericani del prossimo anno. In quel caso a beneficiare dell’eventuale penalizzazione sarebbe l’Italia, che a quel punto andrebbe a prendersi di diritto sia il primo posto nel girone I che la qualificazione alla rassegna iridata.

Staremo a vedere cosa succederà, anche se la sensazione è che gli 11 gol incassati dalla Moldavia siano esclusivamente il frutto di una serata più storta del solito e nulla di più. Agli azzurri di Gattuso conviene concentrarsi sulle prossime gare e prepararsi ad affrontare i playoff.