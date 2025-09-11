Mi ritiro dalla Nazionale: l’Italia perde una colonna | Gattuso l’ha saputo prima del match con Israele

La Nazionale italiana perde una delle sue colonne, annunciato il ritiro dalla selezione azzurra. Gennaro Gattuso lo ha scoperto prima della sfida ad Israele.

Le prime due gare di Gennaro Gattuso come commissario tecnico dell’Italia hanno portato altrettante vittorie per la Nazionale azzurra. Il debutto nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 ha visto gli azzurri imporsi per 5-0 contro l’Estonia. Successivamente è arrivata la sfida dalle mille emozioni contro Israele, che ha visto l’Italia imporsi per 5-4 all’ultimo respiro.

La vittoria per 11-1 della Norvegia ha gettato però nuove ombre sulla possibilità di qualificarsi direttamente ai Mondiali del prossimo anno. La nazionale scandinava, guidata da un Haaland in stato di grazia, vanta una differenza reti di +21, contro il +5 degli azzurri. Se tutto dovesse andare bene nel girone quindi l’Italia dovrà affrontare i play off per raggiungere la competizione iridata in programma tra gli Stati Uniti, il Messico ed il Canada la prossima stagione.

Quindi il rischio di restare esclusi dal terzo mondiale consecutivo è ancora concreto per la Nazionale guidata da Gattuso. Gli azzurri non dovranno più sbagliare nessuna partita, e magari sperare che gli scandinavi perdano terreno contro Israele nel prossimo incrocio, ipotesi piuttosto complicata al momento.

Il nuovo commissario tecnico ha ammesso che dovrà registrare ancora tante lacune nella Nazionale italiana, a partire dalle amnesie difensive. Gli azzurri hanno realizzato due autogol contro gli avversari mediorientali, e mostrato ancora che c’è tanto lavoro da fare nel pacchetto arretrato.

Ritiro ufficiale dalla Nazionale azzurra

Nonostante il reintegro di Gianluca Mancini, ignorato negli ultimi tempi dall’ex ct Spalletti, la difesa azzurra balla ancora troppo. Una figura esperta come quella di Francesco Acerbi potrebbe tornare in voga, ma il difensore dell’Inter rifiutò l’ultima chiamata degli azzurri, prima che il tecnico ex Napoli lasciò.

In attesa di capire le mosse future di Gennaro Gattuso per invertire la tendenza negativa della difesa azzurra, arriva la notizia di un ritiro ufficiale dalla Nazionale. Attenzione però, non parliamo di calcio, ma delle vicende dell’Italvolley femminile.

Ritiro ufficiale, De Gennaro saluta l’Italvolley

Fari puntati sulla Nazionale di volley femminile, fresca vincitrice del Mondiale. Lo stesso Gattuso si è complimentato con le ragazze guidate da Velasco in conferenza stampa.

Dopo il trionfo mondiale è arrivato l’annuncio del ritiro dalla Nazionale di Monica De Gennaro, una delle veterane della compagine azzurra.