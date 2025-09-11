La vendetta di Balotelli: accordo, firma e presentazione | È l’uomo giusto per tornare in Serie A

Mario Balotelli è pronto a rimettersi in gioco. Il 35enne attaccante bresciano ripartirà da un club di Serie B che sogna la promozione in A

Non ha ancora deciso di mettere la parola ‘fine’ alla sua carriera da globetrotter del calcio. Mario Balotelli a 35 anni suonati ha ancora voglia di mettersi in gioco e di mettere in mostra le sue straordinarie qualità tecniche.

Super Mario non si sente finito né tanto meno arrivato al capolinea. Il momento di appendere gli scarpini al chiodo non è ancora giunto: Balotelli vuole raccogliere nuove sfide e ritrovare stimoli che aveva perso, anche di recente.

L’ultima sua esperienza tra le file del Genoa non è andata come il centravanti bresciano auspicava. L’arrivo di Patrick Vieira sulla panchina rossoblù al posto di Alberto Gilardino ha di fatto azzerato le possibilità per Balotelli di dare il suo contributo.

I rapporti con il tecnico francese erano già ampiamente compromessi a causa di qualche dissapore di troppo maturato ai tempi della comune militanza nel Manchester City. Per questo motivo Super Mario non è stato mai preso in considerazione dall’ex centrocampista.

Balotelli firma con il suo nuovo club, tifosi al settimo cielo

La carriera di Balotelli però non si è conclusa con la desolante esperienza sotto la Lanterna. Anzi, tra lo stupore di tifosi e addetti ai lavori potrebbe proseguire proprio a Genova, ma questa volta sulla sponda opposta del capoluogo ligure.

Si vocifera infatti con sempre maggiore insistenza che l’ex centravanti tra le altre di Inter e Milan, potrebbe rilanciarsi tre le file degli eterni rivali cittadini. Sarebbe infatti proprio la Sampdoria ad aver formulato un’offerta a Balotelli.

Offerta da non perdere, la carriera di Balo prosegue lì

Per il bomber bresciano quella blucerchiata sarebbe in un certo senso la sfida perfetta. In primis resterebbe a Genova, una città che ha comunque imparato ad apprezzare nel periodo trascorso in rossoblù e poi avrebbe la possibilità di consumare la più dolce delle rivincite.

A tutti quelli che lo danno per finito Super Mario è intenzionato a rispondere per le rime. Il talento e la classe del resto sono rimasti quelli di sempre e a quanto pare anche dal punto di vista fisico non ha nulla da invidiare a nessuno. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, la Samp è pronta ad accoglierlo a braccia aperte.