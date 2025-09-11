Il ginocchio fa CRACK: infortunio terribile in casa Roma | 7 MESI DI STOP

Infortunio da incubo in casa Roma e diagnosi terribile per il giocatore. Il ginocchio ha fatto crack e ci sarà bisogno dell’intervento chirurgico. Si parla di sette mesi di stop.

La stagione della nuova Roma, affidata a Gian Piero Gasperini in panchina, si è aperta con un infortunio lampo.

Leon Bailey, il nuovo acquisto della Roma, si è infortunato subito dopo il suo arrivo nella squadra giallorossa. Durante la prima seduta di allenamento con la squadra a Trigoria, Bailey ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale destro.

La notizia venne lanciata dalla società giallorossa attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si specifica che il calciatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici per stabilire la precisa entità dell’infortunio.

Secondo le ultime diagnosi, Bailey potrebbe essere fuori squadra per almeno un mese. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea alla coscia destra, che richiederà tempi di recupero di circa 4 settimane. Il giamaicano ha iniziato da subito l’iter riabilitativo e verrà valutato giornalmente in vista dei prossimi impegni dei giallorossi.

Roma nei guai, ginocchio ko: intervento chirurgico e sette mesi di stop

Il tecnico Gian Piero Gasperini sta aspettando con ansia il ritorno di Bailey, considerando che il giocatore era stato preso per aumentare il peso offensivo dell’attacco giallorosso. La Roma ha iniziato la stagione nel modo migliore, battendo il Bologna 1-0 nella prima giornata di campionato. Successivamente i giallorossi si sono imposti con lo stesso risultato in casa del Pisa.

Il giocatore potrebbe rientrare per la fine di settembre, probabilmente per la gara contro il Verona il 28 settembre o per la trasferta di Firenze il primo fine settimana di ottobre. Dal calcio al basket capitolino, per la Virtus Roma è arrivato un infortunio ancora più serio.

Tegola Virtus Roma, sette mesi di stop per Cane

Bufera intorno alla Virtus Roma dopo le ultime vicende che hanno coinvolto il club di pallacanestro della Capitale. Carlo Cane, uno dei giocatori più attesi della nuova stagione, ha riportato un serio infortunio al ginocchio.

Il cestista dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, per risolvere il problema alla cartilagine del ginocchio. Secondo quanto scrive il sito Tifosivirtusroma.it, per i tempi di recupero si parla di almeno sei o sette mesi di stop.