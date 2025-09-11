Come nel 2023: Juventus sanzionata dalla UEFA | Comunicato ufficiale del presidente

Nuovo allarme penalizzazione in casa Juve. Come nella stagione 2023 il club bianconero rischia di dover fare i conti con la sanzione in arrivo dalla UEFA. Il presidente è uscito allo scoperto.

Piovono pesanti accuse intorno alla Juventus e lo spettro di una nuova sanzione da parte dell’UEFA appare all’orizzonte per la squadra bianconera. Tre anni fa la Vecchia Signora venne punita con dieci punti di penalizzazione in campionato, in seguito agli sviluppi dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze.

La Juventus ha ricevuto una sanzione significativa nel 2023 a causa del caso plusvalenze fittizie, che ha comportato la manipolazione dei bilanci della società e la sottrazione di fondi.

La Corte d’Appello Federale della FIGC ha inflitto una penalizzazione di 10 punti in classifica alla squadra bianconera, che ha avuto un impatto significativo sulla sua posizione in Serie A.

Dopo una lunga e complessa vicenda giudiziaria, la Corte d’Appello Federale della FIGC ha stabilito che la Juventus avrebbe dovuto scontare 10 punti di penalizzazione nella stagione sportiva in corso all’epoca. Nonostante i bianconeri fossero arrivati settimi in classifica, persero il diritto di partecipare alla Conference League, considerata la squalifica applicata dalla UEFA nei confronti dei bianconeri.

Nuovo incubo sanzioni per la Juve

Questa decisione è stata presa dopo che il Collegio di Garanzia del CONI aveva annullato una precedente penalizzazione di 15 punti e rinviato il caso alla Federcalcio per una nuova valutazione. La pena da 10 punti, oltre alla squalifica dalle competizioni UEFA, ha segnato tutta la stagione del club bianconero.

Uno scenario che rischia di ripetersi dopo quanto accaduto in questa sessione di calciomercato estivo, ma stavolta le plusvalenze non c’entrano nulla.

Al Khelaifi furioso con la Juve: attacco ufficiale

A destare attenzione sono le parole di Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG e tra i più fedeli alleati di Ceferin, numero uno della UEFA. Il patron del club vincitore della Champions League non ha digerito il comportamento del club bianconero.

In merito all’affare Kolo Muani il presidente ha dichiarato: “Ci avete preso in giro per diverse settimane. Non vincerete questa battaglia contro di me. Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me.” Parole durissime nei confronti della società bianconera, chissà cosa ne penserà il numero uno della UEFA.