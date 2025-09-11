Calciomercato: Adli e Simic in Arabia, Eriksen riparte dalla Bundesliga | Gli ultimi colpi ufficiali

Non sono finite le sorprese nel calciomercato estivo, nonostante la finestra in Serie A sia chiusa dal 1 settembre. Il Milan cede Adli in Arabia, anche l’ex Simic vola in Saudi Pro League.

Il calciomercato estivo in Serie A si è chiuso nella sera dell’1 settembre, ma non nel resto del mondo. In particolare sono molto attive le squadre dell’Arabia Saudita. Il mercato della Saudi Pro League si chiuderà nella giornata di oggi e sono arrivati dei colpi importanti nelle ultime ore.

Protagonista in uscita è il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra rossonera è stata profondamente rivoluzionata nei mesi estivi, col nuovo direttore sportivo Igli Tare ancora attivo sul fronte delle cessioni. Dopo il gong sulla sessione estiva in Italia il Diavolo ha piazzato due cessioni tra gli esuberi.

Prima ha salutato Milanello il mediano Ismael Bennacer, girato in prestito alla Dinamo Zagabria. Nella giornata di ieri poi è arrivata l’ufficialità della cessione a titolo definitivo di Yacine Adli, acquistato dall’Al Shabab in Arabia Saudita. Dopo una stagione positiva in prestito a Firenze il calciatore saluta definitivamente il campionato italiano.

I rossoneri incasseranno circa 7 milioni di euro dalla cessione del centrocampista. Il francese lo scorso anno aveva giocato nella Fiorentina, dove ha raccolto 28 presenze e 5 reti. Il club toscano non ha però esercitato il diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

L’Arabia fa incassare il Milan, non solo Adli

Un altro colpo messo a segno dal campionato saudita riguarda invece un ex Milan. Parliamo del difensore centrale Jan Carlo Simic, accostato alla Lazio in vista di gennaio ma già sfumato per il club guidato da Lotito.

Il difensore serbo ha infatti lasciato l’Anderlecht per firmare con l’Al Hittihad nel campionato saudita. Al club belga andranno circa 20 milioni di euro. I rossoneri ne incasseranno circa 4 milioni, frutto della clausola del 20% sulla rivendita.

Eriksen riparte dalla Germania, firma ufficiale con il Wolfsbug

Infine anche Christian Eriksen ha firmato per la sua nuova squadra, ripartendo dal campionato tedesco. Il centrocampista ex Inter era rimasto svincolato dopo l’esperienza al Manchester United.

Ieri è arrivato l’annuncio del suo approdo a parametro zero al Wolfsburg. Il danese ha firmato un contratto biennale ed indosserà la maglia numero 24.