La Turchia fa un regalo all’Inter: preso l’ultimo esubero di Marotta | Fatta per il prestito con diritto di riscatto

L’Inter riesce a piazzare nel campionato un giocatore finito ai margini del progetto. Beppe Marotta può sorridere, la missione è compiuta

Il mercato non finisce mai, almeno in casa Inter. Il club nerazzurro alla scadenza della sessione estiva, lo scorso 1 settembre, non era riuscito a piazzare tutti i giocatori esclusi dal nuovo progetto tecnico targato Cristian Chivu.

Il processo di svecchiamento della rosa fortemente voluto dalla proprietà, il fondo americano Oaktree, è stato portato a compimento dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio.

In realtà c’è ancora molto da fare, anche perché non era possibile pensare di cedere una decina di giocatori in una sola sessione. Per ottenere il completo rinnovamento dell’organico l’Inter dovrà sfruttare al meglio sia il mercato di gennaio del 2026 che quello dell’estate prossima.

Tanti giocatori ultratrentenni lasceranno Milano da qui ai prossimi dodici mesi, ma nel frattempo ogni occasione per liberarsi di qualche esubero va sfruttata nel migliore dei modi. Ed è quello che Marotta sta cercando di fare adesso.

Filo diretto Milano-Istanbul, trattativa aperta

Infatti se il mercato in entrata è chiuso e non riaprirà prima del mese di gennaio, quello in uscita è ancora aperto. In Turchia ad esempio tutti i club possono ancora acquistare calciatori fino a metà settembre e la nostra Serie A è un ottimo bacino d’utenza.

Difficile immaginare di strappare pezzi da novanta alle big italiane a stagione già iniziata, ma tutti i club cederebbero più che volentieri qualche esubero rimasto obtorto collo. E l’Inter è proprio una delle società pronte a trattare. Istanbul chiama, Milano risponde.

L’accordo è imminente, Marotta non ha dubbi

Nelle ultime ore il Besiktas ha infatti formulato una proposta basata sul prestito con diritto di riscatto per il 22enne difensore argentino Tomas Palacios, giovane di belle speranze ma nel quale i vice campioni d’Europa non sembrano credere.

I bianconeri di Istanbul sono convinti di poter chiudere in tempi brevi l’operazione e lo stesso Marotta è assolutamente ben disposto nei confronti del club turco. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma c’è chi giura che si chiuderà a breve: all’auspicata fumata bianca mancherebbe infatti solo la definizione di alcuni dettagli legati all’ingaggio di Palacios. Vedremo cosa succederà ma l’Inter è decisamente ottimista sul buon esito dell’operazione.