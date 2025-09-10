Italia, punti di forza e debolezze dopo Estonia e Israele: tanto lavoro per il ct Gattuso

I successi su Estonia e Israele non bastano a risolvere i problemi della Nazionale italiana. Ma Gattuso può contare su una base solida

Era difficile aspettarsi molto di più dalle due partite contro Estonia e Israele. Alla ‘nuova’ Italia di Rino Gattuso si chiedeva soprattutto di conquistare 6 punti, necessari a restare in corsa per la qualificazione diretta ai Mondiali del 2026.

Missione compiuta, senza ombra di dubbio, anche se attraverso mille sofferenze e fin troppe difficoltà. Sta di fatto che alla luce dei risultati maturati tra venerdì scorso e martedì gli azzurri hanno quanto meno ipotecato il secondo posto nel girone.

Un piazzamento deludente rispetto alle previsioni ma che garantisce comunque l’accesso ai playoff. Del resto alla luce del 3-0 incassato in Norvegia le chance di vincere il raggruppamento erano in gran parte già sfumate.

Per questo motivo non era lecito attendersi molto di più in queste prime due gare da commissario tecnico azzurro di Gennaro Gattuso. Ciò detto qualcosa di buono si è comunque visto, a cominciare dalla prolificità dell’attacco.

Italia da registrare, ma qualcosa funziona

Dieci gol realizzati in due partite non sono una miseria, a prescindere dalla forza e dalla qualità delle avversarie. Fa ben sperare soprattutto l’intesa tra gli attaccanti, apparsi in eccellenti condizioni di forma.

Sia Moise Kean che Mateo Retegui hanno fornito prestazioni maiuscole: colpisce soprattutto la crescita del centravanti della Fiorentina, autore di 3 gol in due gare, diventato ormai un autentico trascinatore in campo. Molto bene anche l’italoargentino che a Bergamo i tifosi dell’Atalanta già rimpiangono.

Gattuso ha molto lavoro da sbrigare

Il centrocampo, alla luce dell’attuale scarsa condizione di Barella, si è retto in gran parte sul carisma e la classe di Sandro Tonali: l’ex gioiello del Milan da due stagioni punto di forza del Newcastle è stato il migliore in entrambe le partite confermando una crescita già ampiamente intravistasi nei mesi scorsi. A zoppicare però è soprattutto la difesa e in generale la fase difensiva.

Quattro gol incassati contro Israele sono oggettivamente troppi e in più occasioni i giocatori di Tel Aviv si sono presentati pericolosamente dalle parti di Donnarumma. Spetta ora a Gattuso lavorare sulla fase difensiva e sulla scelta dei difensori da schierare di volta in volta. Per non fallire l’appuntamento con i Mondiali bisogna difendersi meglio e con maggiore concentrazione.