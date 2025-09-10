Ha vinto tutto al Liverpool, ora è svincolato: firma gratis con il Torino | Cairo deposita il contratto in Lega

Colpo a sorpresa del Torino, che prende un calciatore ora svincolato ma che nel corso della sua carriera ha vinto tutto con la maglia del Liverpool.

Nel panorama calcistico internazionale, i calciatori svincolati rappresentano una risorsa importante per i club alla ricerca di opportunità di mercato. Con il termine svincolato si indica un giocatore che ha concluso il proprio contratto con una società e che, pertanto, può firmare con una nuova squadra senza che sia previsto un trasferimento a titolo oneroso. Questo aspetto rende tali operazioni particolarmente interessanti dal punto di vista economico, poiché i club devono sostenere soltanto i costi legati all’ingaggio e agli eventuali bonus.

L’acquisizione di calciatori svincolati può permettere alle società di colmare lacune tecniche e tattiche all’interno della rosa, rafforzandola senza dover attendere necessariamente la finestra ufficiale di mercato. Inoltre, in alcuni casi, si tratta di atleti con grande esperienza internazionale o già affermati in campionati di alto livello, il cui contributo può risultare determinante sia sul piano sportivo sia nella crescita dei giovani presenti in squadra.

Per i giocatori, lo status di svincolato consente una maggiore libertà di scelta, potendo valutare le proposte ricevute senza vincoli contrattuali. Per i club, invece, si tratta di una modalità che amplia le possibilità di rafforzamento, rendendo il mercato degli svincolati un elemento sempre più rilevante nella pianificazione sportiva.

Colpaccio gratis del Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino starebbe per piazzare un grande colpo proprio con queste modalità. La società granata infatti ha messo gli occhi su un grande nome presente nella lista svincolati.

Si tratta di un calciatore che ha giocato per anni in Premier League e al Liverpool, dove ha vinto praticamente di tutto: dal campionato alla Champions League, fino alle varie coppe nazionali. Ma di chi stiamo parlando? Vediamolo insieme.

Pronta la firma sul contratto

Il giocatore di cui stiamo parlando è Alex Oxlade Chamberlain. Dopo diversi anni tra Arsenal e Liverpool, il ragazzo due anni fa ha firmato con il Besiktas. Ma proprio a fine agosto il centrocampista ha risolto il suo contratto con i turchi, rimanendo svincolato.

Di conseguenza, l’inglese rappresenta una grande chance per diversi club. E tra questi c’è il Torino. Al momento però si tratta di semplici indiscrezioni di mercato. Chissà però che non diventino vere.