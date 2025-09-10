Gattuso perde la pazienza: mai più nel ritiro della Nazionale | Cacciato un fedelissimo con il consenso di Gravina

Dopo la folle partita dell’Italia, vinta per 5-4 contro Israele, scoppia un caso intorno agli azzurri. Gattuso perde la pazienza e mette alla porta un fedelissimo, via libera Gravina.

Una girandola di emozioni ha caratterizzato la seconda partita di Gennaro Gattuso da nuovo commissario tecnico dell’Italia. Gli azzurri hanno vinto contro Israele, con un pirotecnico 5-4, agganciando la nazionale mediorientale al secondo posto del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Tre punti fondamentali per il cammino degli azzurri verso il torneo iridato, che resta comunque in salita dopo la sconfitta arrivata all’esordio con la Norvegia. Dopo aver superato senza patemi l’Estonia, sconfitta per 5-0, l’Italia è stata protagonista di una partita folle contro Israele in Ungheria.

Gli azzurri all’ultimo respiro hanno strappato la vittoria alla nazionale mediorientale, grazie al tiro vincente di Sandro Tonali che ha fissato il risultato sul 5-4. Sugli scudi anche Moise Kean, autore di una doppietta e Giacomo Raspadori, in gol così come Politano.

Ma i campanelli d’allarme non sono mancati per il nuovo commissario tecnico. L’Italia può salvare solo il risultato nella sfida andata in scena in terra ungherese. Due autogol da parte degli azzurri e tanti, troppi, svarioni difensivi in una gara da dentro o fuori per la compagine italiana.

Follia Italia, Gattuso mette alla porta un fedelissimo

Una serata dalle mille emozioni, sintetizzata da Gattuso con l’espressione “Un’Italia da pazzi”. Gli azzurri sono apparsi troppo spesso sotto ritmo, mostrando errori difensivi incomprensibili.

Ma, oltre alle critiche per i giocatori in campo, tanti tifosi hanno storto il naso per quanto accaduto a bordo campo sulla panchina dell’Italia.

Caos Bonucci in panchina: piovono critiche sul web

Fari puntati su Leonardo Bonucci, ex difensore entrato a far parte dello staff tecnico insieme a Gattuso. L’ex Juve e Milan ha affiancato il nuovo commissario tecnico a bordo campo, comportandosi per larghi tratti come se fosse lui il tecnico.

Urla e sbracciate per distribuire indicazioni ai calciatori, in un video che circola sui social network si vede Bonucci subito dietro Gattuso che ne imita le movenze e gli atteggiamenti. Tanti utenti sul web hanno puntato il dito contro questo atteggiamento, chiedendosi chi fosse davvero l’allenatore. Chissà se il trasporto dell’ex difensore verrà ridimensionato nelle prossime gare degli azzurri.