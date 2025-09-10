“È un’emergenza”: terribile ultim’ora dalla Continassa | RICADUTA PER BREMER

Terribili notizie in casa Juve, con Bremer che purtroppo è rimasto vittima di una ricaduta, lasciando la squadra in una vera e propria emergenza.

Gli infortuni rappresentano una delle principali problematiche nel mondo del calcio professionistico, con conseguenze significative sia per i giocatori sia per i club. Le lesioni più gravi riguardano spesso le articolazioni, in particolare il ginocchio, dove il legamento crociato anteriore è tra le strutture più esposte a traumi e sollecitazioni intense. Il recupero da un infortunio al crociato richiede generalmente un intervento chirurgico e una lunga fase di riabilitazione, che può durare dai sei ai nove mesi, talvolta anche oltre.

Un caso emblematico è quello di Gleison Bremer, difensore brasiliano, che nella scorsa stagione ha subito un infortunio al legamento crociato. A causa di questo problema, il giocatore è stato costretto a saltare gran parte degli impegni agonistici, con un impatto rilevante sulla sua continuità di rendimento e sulla disponibilità per la squadra.

Questo problema è costato appunto tanto al ragazzo, ma anche alla Juventus, la quale ha perso forse il suo uomo migliore per tutto l’anno. Ora il difensore è tornato in campo, sfornando subito grandi prestazioni. Purtroppo però le brutte notizie dalla Continassa sembrano non finire mai. Infatti proprio in queste ore si sta parlando di una terribile ricaduta per lui.

Lacrime Bremer

Iniziamo col rassicurare i tifosi juventini: Bremer sta benissimo, e non ha subito alcuna ricaduta del problema al crociato. Tuttavia il noto giornalista Sandro Sabatini ha parlato di questa clamorosa possibilità, che creerebbe non pochi problemi alla Vecchia Signora.

Sabatini infatti, ai microfoni di Radio Sportiva, non ha perso tempo per elogiare il calciatore, e ha detto anche che qualora si facesse di nuovo male, per il club torinese sarebbe una vera e propria tragedia.

”E’ un’emergenza…”

”Se Bremer si fa male, lì è un’emergenza”. Così Sabatini, che ha fatto dunque capire l’importanza di Bremer con le sue parole. E ancora il giornalista ha proseguito.

”O lo inventano o non esiste, è un difensore a livello mondiale, ce ne saranno due o tre al suo livello”. Dichiarazioni al miele quindi, che tifosi ed esperti di calcio condivideranno di sicuro viste le qualità del brasiliano.