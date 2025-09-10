Disastro Italia, pioggia di squalifiche dopo l’Israele | Gattuso senza tanti titolari ad ottobre

La rocambolesca e folle vittoria contro Israele potrebbe avere qualche strascico di natura disciplinare. Molti azzurri sono sotto accusa

Un successo che definire ‘rocambolesco’ è un eufemismo, tre punti preziosi che rilanciano in qualche modo la Nazionale italiana nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali. Ma la vittoria per 5-4 dell’Italia di Gattuso contro Israele sta avendo inattesi strascichi polemici.

Le telecamere della RAI che ha trasmesso in diretta la gara di Debrecen hanno più volte ripreso diversi battibecchi andati in scena tra le due panchine e anche tra i giocatori in campo. La tensione insomma si tagliava con il coltello.

Tensioni e una certa acredine forse scaturite dalle aspre polemiche che hanno preceduto la partita: da più parti sono stati rivolti inviti all’Italia a disertare l’impegno per protestare contro l’invasione di Gaza da parte di Israele.

C’erano insomma tutti i presupposti affinché il clima durante la gara fosse più acceso del solito. Anche l’andamento della partita tutto sommato può aver contribuito ad accendere e ad esacerbare gli animi.

L’Italia falcidiata dalle squalifiche? Le accuse di Israele

In effetti gli scontri verbali tra i calciatori delle due squadre sono parecchi e tutti ben oltre il limite accettabile dell’agonismo esasperato. Al termine dei 90 minuti i giocatori di Gattuso, oltre ad esultare per la vittoria, sono stati accusati di aver rivolto pesanti insulti agli avversari.

Secondo le testimonianze di qualche calciatore israeliano pare che il più nervoso tra gli italiani sia stato Gigio Donnarumma, protagonista di accesi diverbi con i calciatori di Tel Aviv. Resta ora da capire se e quando l’UEFA aprirà un’indagine.

Cosa rischiano gli azzurri, Gattuso è preoccupato

Ai piani alti di Nyon per ora tutto tace. Non si può escludere però che da qui ai prossimi giorni i vertici dell’UEFA decidano di aprire un fascicolo d’indagine per cercare di andare in fondo a questa vicenda. In effetti se le accuse lanciate da Israele fossero confermate o trovassero riscontri definitivi chi si è reso protagonista di insulti e improperi potrebbe andare incontro a qualche pesante sanzione, fino addirittura a una squalifica di una o più giornate.

Un’ipotesi che ovviamente manderebbe in crisi Rino Gattuso: per il CT ritrovarsi senza alcuni giocatori nelle prossime gare sarebbe una iattura. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni: l’UEFA sta vagliando ogni ipotesi, nessuna esclusa.