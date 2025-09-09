ULTIM’ORA US OPEN: la finale è da rigiocare | Sinner può difendere ancora titolo e 1° posto

Clamoroso US Open, la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è da rigiocare. Il tennista altoatesino può tornare a difendere il titolo ed il primo posto nel ranking. Facciamo chiarezza.

Carlos Alcaraz è tornato numero uno al mondo dopo aver strappato il titolo degli US Open dalle mani di Jannik Sinner. L’ennesima finale tra i due talenti del tennis mondiale è andata allo spagnolo, capace di battere il rivale altoatesino in quattro set. La sfida è durata 2 ore e 45 minuti ed è stata per larghi tratti a senso unico.

Dopo 65 settimane consecutivo da numero uno del ranking ATP, che comprendono anche la squalifica di tre mesi, Jannik Sinner ha ceduto lo scettro a Carlos Alcaraz. A New York l’atleta di Murcia è stato dominante e non ha mai dato segnali di discontinuità, uno dei maggiori problemi accusati in passato.

Solo nel secondo set l’altoatesino ha dato segnali di ripresa. Sinner ha rotto il dominio dello spagnolo, ma solo momentaneamente, considerata la forma fisica e la varietà di gioco messa in campo da Alcaraz. A soli 22 anni l’iberico ha festeggiato il suo sesto titolo Slam, che lo posiziona in vetta al ranking mondiale.

I numeri del torneo di Carlos Alcaraz sono clamorosi. Lo spagnolo ha perso solo tre volte il servizio in tutta la competizione, lasciando un solo set per strada proprio in finale contro il tennista italiano.

Finale US Open da rigiocare, l’annuncio è clamoroso

Dopo la sconfitta arrivata a New York, Sinner ha tessuto le lodi del nuovo numero uno al mondo. L’altoatesino non ha evitato di analizzare il suo rendimento in finale, evidenziando come lo spagnolo sia riuscito a variare molto di più il suo stile di gioco.

Sinner ha anche dichiarato di voler uscire dalla propria comfort zone, cercando in futuro di cambiare strategia nel servizio.

Ombre sulla finale degli US Open, il ritardo nel mirino

A margine dell’importante evento sportivo negli Stati Uniti, non sono mancate polemiche e malumori in merito a quanto accaduto lato sicurezza. Per garantire la massima protezione al presidente Donald Trump le autorità hanno deciso di posticipare l’inizio della finale di trenta minuti.

Questa circostanza ha spinto alcuni tifosi addirittura a chiedere una ripetizione del match a causa della posticipazione dell’orario di inizio. Francamente appare al momento impossibile che i vertici del tennis accolgano queste richieste.