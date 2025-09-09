ULTIM’ORA CLAMOROSA, ecco il primo esonero | In panchina arriva Thiago Motta: ha già firmato

Con il primo esonero della stagione, arriva la clamorosa chiamata per Thiago Motta, che ha già firmato il contratto con il club.

Nel mondo del calcio, l’esonero degli allenatori rappresenta una dinamica frequente e spesso inevitabile, legata ai risultati sportivi e alle aspettative delle società. Nonostante la stagione sia appena iniziata, alcuni club hanno già deciso di cambiare guida tecnica, nella speranza di invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni.

L’inizio del campionato è un periodo delicato: le società valutano il lavoro svolto in preparazione estiva e i primi risultati ufficiali. Un avvio negativo può minare la fiducia tra dirigenza e allenatore, spingendo i vertici a optare per un avvicendamento immediato. In molti casi, il cambio in panchina viene visto come la soluzione più rapida per dare una scossa all’ambiente e alla squadra. Le ragioni che portano a un esonero non riguardano soltanto i risultati sul campo, ma anche rapporti interni, gestione dello spogliatoio e coerenza con il progetto tecnico della società.

Ogni sostituzione comporta conseguenze importanti: dall’adattamento dei calciatori alle nuove metodologie fino agli aspetti economici, visto che spesso gli allenatori esonerati continuano a percepire il proprio ingaggio. Il fenomeno degli esoneri, già nelle prime settimane di stagione, conferma quanto il ruolo dell’allenatore sia esposto e condizionato da dinamiche immediate, in un contesto in cui la pressione del risultato resta costante e determinante.

Arriva il primo esonero del campionato

Ed è proprio per delle rotture interne con la società che in Premier League è arrivato il primo esonero della stagione. Infatti, al netto dei buoni risultati ottenuti, il Nottingham Forest ha deciso di separarsi da Nuno Espirito Santo.

Una decisione riportata nelle scorse ore dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, e che non ha stupito molto visto che si parla da tempo ormai di questa possibilità.

Thiago Motta tra i candidati

Il club inglese ora è alla ricerca di un nuovo allenatore, e sta valutando diversi profili. E tra questi a sorpresa c’è anche quello di Thiago Motta.

L’ex tecnico di Juve e Bologna è pronto ad iniziare una nuova esperienza dopo il fallimento a Torino, anche lontano dall’Italia, e una chiamata sarebbe accolta con grande entusiasmo. Staremo a vedere se la società deciderà davvero di puntare su di lui.