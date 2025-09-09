Staccato un assegno enorme: l’Arabia compra ancora in Serie A | Cessione inattesa per il giocatore

Il calciomercato estivo in Serie A ha chiuso i battenti da oltre una settimana, ma c’è un assalto improvviso dall’Arabia Saudita. Pronto un assegno milionario per questo calciatore.

Anche questa estate l’Arabia Saudita ha fatto spesa in Serie A. Al termine della passata stagione ha colpito molti il passaggio di Simone Inzaghi nel campionato saudita. Il tecnico ha lasciato l’Inter dopo la pesante sconfitta arrivata nella finalissima di Champions League, per firmare con l’Al Hilal.

Con la stessa squadra ha firmato anche Theo Hernandez, arrivato ai titoli di coda alla sua avventura col Milan. I due ex protagonisti del derby della Madonnina si sono così ritrovati nell’Al Hilal. Nella squadra araba militano altri volti noti del campionato italiano, come Koulibaly, Milinkovic Savic e Joao Cancelo.

La Saudi Pro League ha strappato dal campionato italiano anche Mateo Retegui. Il vincitore del titolo di capocannoniere della passata stagione in Serie A ha firmato un ricchissimo contratto con l’Al Qadsiah. Il bomber ex Atalanta percepirà 80 milioni di ingaggio per i prossimi quattro anni.

La forza economica dei petroldollari è da tempo un fattore decisivo per il calciomercato europeo. Dall’arrivo di Cristiano Ronaldo in avanti il campionato saudita ha sempre cercato rinforzi di livello dai maggiori campionati del Vecchio Continente.

Arabia Saudita insaziabile, altro calciatore nel mirino in Serie A

Nonostante il calciomercato estivo sia chiuso dal 1 settembre in Serie A, altre nazioni hanno la finestra tuttora attiva in entrata. La Turchia andrà avanti fino al 12 settembre, al pari della Grecia, mentre l’Arabia Saudita chiuderà le trattative ventiquattro ore prima.

E negli ultimi giorni utili per il mercato della Saudi Pro League, spunta un nuovo nome del campionato italiano finito nel mirino degli sceicchi.

Niasse può lasciare Verona dopo il gong: assalto dall’Arabia

Parliamo di Cheik Niasse, centrocampista senegalese in forza all’Hellas Verona. Il classe 2000 è stato riscattato dai veneti per circa 3,5 milioni di euro dagli svizzeri dello Young Boys.

Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, il centrocampista è finito nel mirino degli arabi dell’Al Shabab. Un altro calciatore del campionato italiano è pronto a sbarcare nella Saudi Pro League. Secondo l’esperto di calciomercato le parti sono vicine alla chiusura.