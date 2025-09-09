Il progetto mi piace, accetto: Sergio Conceicao torna in Serie A | Attende solo l’esonero del collega

Dopo i sei mesi trascorsi sulla panchina del Milan Sergio Conceicao è pronto a tornare in Serie A. Un club di prima fascia lo vuole subito

Dopo aver trascorso buona parte della sua carriera di calciatore di alto livello in Serie A tra le file di Lazio, Parma ed Inter, Sergio Conceicao è tornato nel nostro campionato anche nel ruolo di allenatore.

Per sei mesi l’ex tecnico del Porto ha guidato il Milan alle prese con una serie di problemi che a tutt’oggi sembrano in gran parte irrisolti. Conceicao avrebbe anche potuto strappare la conferma per questa stagione, ma le già poche chance sono sfumate in seguito alla sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

In questo momento l’ex centrocampista della Nazionale lusitana è disoccupato, ma a sorpresa potrebbe tornare ad allenare in tempi piuttosto brevi e ancora una volta nel nostro campionato di Serie A.

Le proposte del resto non mancano mai, soprattutto nel momento in cui qualche società si mette in testa di cambiare allenatore in corso d’opera. Gli esoneri a stagione iniziata non sono certo una novità. Anzi, sono ormai diventati una tradizione del mondo del calcio.

Arriva l’esonero a sorpresa, Sergio Conceicao è pronto

Da qui alle prossime settimane potrebbe infatti concretizzarsi un avvicendamento sulla panchina di un club di prima fascia, una squadra partita con ambizioni importanti ma che sta stentando parecchio in questo avvio di stagione.

Stiamo parlando dell’Atalanta che dopo 9 anni di stabilità e risultati di altissimo livello sotto la guida di Gian Piero Gasperini si è trovata costretta a scegliere un nuovo allenatore. Non era facile trovare un erede all’altezza del tecnico di Grugliasco, trasferitosi a giugno scorso nella Roma giallorossa.

Addio già deciso, Conceicao scalpita

Alla fine l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico hanno puntato su Ivan Juric, ex allievo dello stesso Gasperini reduce però da due esperienza tutt’altro che esaltanti sulle panchine di Roma e Southampton. Se è vero che ‘non c’è due senza tre’, il timore dei tifosi della Dea è più che giustificato.

L’inizio di stagione con due miseri pareggi contro Pisa e Parma, squadre alla portata di Ederson e compagni, ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. E non è un caso che già si parli di possibile esonero in tempi brevi: nel caso in cui questo avvenga, Sergio Conceicao è senza dubbio uno dei favoriti a raccogliere la pesante eredità di Gasperini.