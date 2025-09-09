Follia Italia: 5-4 ad Israele in una gara pazzesca | Gattuso ora ha un mese per chiarirsi le idee

L’Italia rischia ma vince una gara fuori dal normale, prendendo tre punti d’oro per la qualificazione al Mondiale: Gattuso ora può ragionare con calma sulle sue prime uscite da ct azzurro.

Una partita folle, che però l’Italia alla fine, con grande cuore, è riuscita a portare a casa. Si può descrivere così la sfida tra gli azzurri e l’Israele giocatasi ieri sera, e che si è conclusa con il risultato di 5-4. Un match partito malissimo, con il gol preso dopo appena 5 minuti, annullato però dal direttore di gara per carica sul portiere, e che al 16esimo ha visto i nostri avversari passare in vantaggio con un autogol di Locatelli.

A fine primo tempo però gli azzurri pareggiano con un bel gol di Kean, ma ad inizio ripresa l’Israele passa ancora in vantaggio. In sei minuti però si ribalta tutto: ancora il bomber della Fiorentina regala il pari, e poco più tardi Politano permette alla nostra nazionale di sorpassare. Il match scorre, e al minuto 81 Raspadori sembra aver chiuso i giochi, ma non è così.

In due minuti, con un altro autogol, sta volta di Bastoni, e un altro sigillo di Peretz, Israele pareggia, mandando nel baratro l’Italia. Ma con grande cuore i nostri ragazzi tornano all’arrembaggio, e al 91esimo è Sandro Tonali con un tiro da fuori a permettere agli azzurri di passare ancora in vantaggio, e di chiudere la sfida sul definitivo 5-4.

Un successo preziosissimo per l’Italia

Nonostante i rischi corsi, per l’Italia questa è una vittoria di grande valore, che permette di farci rimanere aggrappati al treno per la qualificazione al Mondiale.

Ci sarà da attendere anche la partita di stasera della Norvegia, che ospiterà la Moldova, e che dobbiamo sperare incappi in un passo falso.

Gattuso ha tanto da lavorare

Dopo questa sfida, mister Rino Gattuso ha capito che c’è ancora tanto da migliorare, e che dovrà lavorare a fondo, anche durante questo mese, per trovare la quadra di una squadra che ha buoni giocatori, ma che non riesce a rendere al meglio.

Il prossimo appuntamento ora è previsto per l’11 ottobre, quando gli azzurri saranno ospiti dell’Estonia, e dovranno cercare di portare a casa altri tre punti d’oro. Magari segnando tanto…