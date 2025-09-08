Terremoto Del Piero: ha seri problemi con la droga | Rischia anche guai con la legge

Clamoroso Alex Del Piero, emergono seri problemi con la droga per l’ex capitano della Juventus. Non si escludono guai con la legge per Pinturicchio, ecco il video che lo inchioda.

Alex Del Piero è un’icona del calcio italiano. La sua carriera è stata un percorso di successi e passione, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi della Juventus e della Nazionale italiana.

Con la maglia bianconera, Del Piero ha scritto pagine di storia nel calcio italiano, vincendo 6 scudetti, 1 Champions League e 1 Coppa Intercontinentale. La sua capacità di segnare gol e creare occasioni per i compagni di squadra lo ha reso un idolo per i tifosi juventini, che lo hanno adorato per la sua classe e il suo attaccamento alla maglia. Soprannominato Pinturicchio, ha raccolto affetto e simpatie anche da tifoserie storicamente avverse alla Vecchia Signora.

Ma la sua carriera non si è limitata solo alla Juventus. Alex Del Piero ha anche indossato la maglia azzurra della Nazionale italiana, con cui ha partecipato a 3 Europei e 2 Mondiali, vincendo il titolo mondiale nel 2006.

Dopo 19 stagioni di dedizione e passione alla Juventus, Del Piero ha chiuso la sua carriera con una nota esotica, giocando per il Sydney FC in Australia e lasciando un’impronta anche nel calcio australiano.

Allarme droga Del Piero, il video scuote il web

La sua eredità nel calcio è ancora viva oggi. Del Piero è considerato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, e la sua influenza sul calcio italiano è stata fondamentale.

La sua passione, la sua classe e la sua determinazione hanno ispirato una generazione di giocatori e tifosi, e il suo nome è sinonimo di eccellenza nello sport italiano.

Del Piero e il figlio drogato: il siparietto a Le Iene

L’ex calciatore juventino tanti anni fa venne intervistato dalla trasmissione Mediaset ‘Le iene’. Nel classico format dell’intervista fuori dalle righe è emersa anche la domanda sul possibile utilizzo di droga da parte del figlio 14enne del fuoriclasse della Juventus.

Stuzzicato sul tema Del Piero la prende a ridere, ricalcando lo stile dissacrante della trasmissione TV. La domanda recitava: “C’è tuo figlio 14enne che si sta facendo una canna“, la risposta di Pinturicchio è stata decisamente inaspettata: ” Dividila!”