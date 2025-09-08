Sinner fuori di testa: licenzia tutti dopo il ko con Alcaraz | Non ha accettato la sconfitta

La finale degli US Open ha visto il dominio di Carlos Alcaraz contro Sinner. Ora il tennista italiano potrebbe prendere provvedimenti concreti

Questa volta non ci sono rimpianti di sorta. Nessun match point non sfruttato da togliere il sonno come accaduto al Roland Garros. Stavolta Carlos Alcaraz in finale agli US Open ha battuto Jannik Sinner senza discussioni, un trionfo netto e ampiamente meritato.

Il fuoriclasse di Murcia ha vinto in 4 set avendo in pugno il match fin dai primi scambi. Una vittoria che consente al 22enne spagnolo di conquistare il suo 6/o titolo del Grande Slam e soprattutto di scalzare Sinner dal primo posto nel Ranking ATP.

Il tennista di San Candido ha accettato la sconfitta con relativa serenità, anche se ora lo score degli scontri diretti con Alcaraz pende decisamente dalla parte di quest’ultimo: sono infatti 10 i successi del campione di Murcia contro i soli 5 di Sinner.

Di fatto Alcaraz ha vinto i due terzi delle sfide dirette con l’atleta altoatesino, segno evidente di una superiorità indiscutibile. Ed è proprio questa consapevolezza a poter convincere il tennista azzurro ad operare profondi cambiamenti nel suo staff.

Sinner è furioso, troppi ko contro Alcaraz

La sensazione che tifosi, appassionati e critici avvertono è che per riuscire ad invertire la rotta negli scontri diretti con il suo grande rivale Sinner avrebbe bisogno di cambiare qualcosa sia nella preparazione che nell’allenamento specifico.

Sul cemento di Flushing Meadows la superiorità di Alcaraz è apparsa evidente, come lo stesso campione altoatesino ha ammesso nelle dichiarazioni post partita. Con il risultato di New York il bilancio nei tornei del Grande Slam è di 6-4 in favore dello spagnolo.

D’ora in poi si cambia, Sinner ha deciso

Per carità, il tennista di San Candido ha tutto il tempo di invertire la rotta e di accorciare le distanze già nella prossima stagione, ma forse qualche cambiamento all’interno del suo staff è ora necessario. Non è facile immaginare chi mandare via e soprattutto chi ingaggiare al suo posto.

Di certo in questo momento sono tutti a rischio, perfino Simone Vagnozzi. Stando ad alcune indiscrezioni di queste ultime ore anche il coach e fraterno amico di Sinner è a rischio allontanamento. Del resto com’è giusto che sia per raggiungere e battere con più frequenza Carlos Alcaraz il fuoriclasse altoatesino è disposto a tutto.