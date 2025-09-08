Qualificazioni Mondiali 2026, la Spagna ne fa 6 alla Turchia: ok Belgio e Germania | Stasera lsraele-Italia

Proseguono le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. La Spagna annienta la Turchia, sorridono anche Belgio, Olanda e Germania. Stasera l’Italia di Gattuso sfida Israele.

Va avanti il programma delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Europa e non mancano le sorprese. La Spagna ha schiantato per 6-0 la Turchia di Vincenzo Montella, trascinata da uno straripante Merino. La Germania torna alla vittoria dopo la sconfitta all’esordio contro la Slovacchia. Belgio dominante contro il Kazakistan, vittorie anche per la Polonia e l’Olanda.

Partendo dal Gruppo A spicca la vittoria della Germania ai danni dell’Irlanda del Nord. La nazionale guidata da Nagelsmann si riscatta a Colonia contro la compagine britannica. Gara sbloccata da Gnabry e messa in ghiaccio dalle reti di Amiri e Wirtz.

Passando al Gruppo E, c’è la roboante vittoria della Spagna ai danni della Turchia. I Campioni d’Europa hanno vinto per 6-0 in casa della nazionale di Montella. Dopo sei minuti è arrivato il gol del vantaggio di Pedri, a cui ha fatto seguito la doppietta di Merino nel primo tempo. Nella ripresa poi le reti di Ferran Torres, dello stesso Merino e di Pedri hanno schiantato la Turchia.

Per quanto riguarda il Gruppo G è arrivata, seppur col brivido, la vittoria dell’ Olanda ai danni della Lituania.

Qualificazioni Mondiali 2026, risultati e programma

Gli Oranje partono col piede giusto, siglando due reti in mezz’ora di gioco. La Lituania riesce a pareggiare prima dell’intervallo, ma a chiudere i giochi ci pensa Depay nella ripresa.

Nello stesso girone la Polonia si è sbarazzata della Finlandia, superata per 3-1. In rete Cash, Lewandowski e Kaminski.

De Bruyne trascina il Belgio, stasera torna in campo l’Italia

Belgio straripante nel gruppo J. I Diavoli Rossi si impongono per 6-0 in casa contro il Kazakistan. Sugli scudi il napoletano Kevin De Bruyne, autore di una pregevole doppietta. Vittorie poi per la Macedonia del Nord e della Georgia sulla Bulgaria.

Questa sera torna anche in campo l’Italia di Gennaro Gattuso, per affrontare Israele. Sul campo neutro di Debrecen gli azzurri non possono commettere passi falsi per agganciare il secondo posto nel girone I. L’Italia è a caccia di continuità dopo la vittoria per 5-0 arrivata ai danni dell’Estonia.