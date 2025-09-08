Pallavolo femminile: Nazionale squalificata dai Mondiali | Schierata giocatrice irregolarmente

Caos ai Mondiali femminili di volley. Nazionale squalificata dalla competizione per aver schierato una giocatrice irregolare in campo. Ecco tutti i dettagli.

L’Italvolley è tornata sul tetto del mondo dopo 23 anni, la Nazionale di pallavolo femminile guidata da Julio Velasco entra nella storia del volley. A Bangkok è andata in scena una finale epica contro la Turchia campione d’Europa. Le azzurre, campionesse olimpiche in carica e imbattute da 35 incontri, hanno dato vita ad un match spettacolare contro le avversarie in finale.

Dopo cinque set intensi le azzurre hanno conquistato la medaglia d’oro che mancava dal 2002. L’Italia ha piegato la Turchia con i seguenti risultati: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8. Il primo set è stato portato a casa dalle azzurre grazie alla giocata decisiva di Nervini.

In seguito la Turchia è tornata in partita, dominando il secondo set e ristabilendo equilibrio nella finalissima. Dal terzo set l’Italvolley è tornata a giocare con tranquillità, con Egonu che ha chiuso l’ace decisivo riportando avanti le azzurre.

Le avversarie hanno però rialzato la testa al quarto set, chiudendolo per 25-19 e rinviando i discorsi al tie-break. Nel momento decisivo della finale l’Italia ha dato il meglio della sua versione. Difesa perfetta e muri invalicabili, le azzurre si riprendono il tetto del mondo dominando per 15-8 l’ultima parte di gara.

Polverone al Mondiale volley femminile: nazionale squalificata

Mentre l’Italia ruba la scena mondiale, tornando a vincere l’oro dopo oltre 20 anni, ha destato scalpore quanto avvenuto al torneo iridato femminile Under 21.

Il Vietnam è stato infatti escluso dai mondiali femminili di categoria, per la presenza di una giocatrice non conforme al regolamento.

Nazionale under 21 squalificata: le motivazioni della scelta

Secondo le linee guida della FIVB, la Federazione Internazionale di Pallavolo, le giocatrici partecipanti devono rispettare criteri rigorosi in merito all’età ed all’idoneità sanitaria e tecnica. Un elemento della squadra asiatica è stato giudicato non regolare, portando la Federazione ad escludere la nazionale giovanile dal torneo iridato.

In passato il CT della Serbia Under 21 aveva lanciato una frecciata alla nazionale vietnamita. Dopo aver perso contro il Vietnam il tecnico accusò le avversarie di essersi allenate in fase di preparazione contro squadre maschili. In seguito è arrivata una sanzione esemplare per le asiatiche, che si sono viste infliggere una serie di sconfitte per 3-0 a tavolino.