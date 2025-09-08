Disastro per uno dei club più grandi d’Italia: retrocessione in Serie C | Presentata lettera alla FIGC
Tragiche notizie per uno dei club più amati in Italia. Comunicazione lampo alla FIGC e retrocessione in Serie C, i tifosi restano senza parole.
Scoppia un nuovo caso nel calcio italiano. Uno dei club più grandi della penisola rischia di andare in Serie C per la prima volta nella sua storia. Ecco le comunicazioni arrivate ai vertici della FIGC, che puntano alla retrocessione ufficiale nella terza serie del calcio in Italia.
Spesso i risultati sul campo vengono riscritti completamente dalle decisioni prese negli uffici della federazione. Più di una volta la giustizia sportiva ha ribaltato completamente i verdetti del rettangolo di gioco, riscrivendo classifiche e condannando squadre a retrocessioni inaspettate o importanti sanzioni da scontare in classifica.
Di recente in Serie A è toccato alla Juventus, colpita dalla corte federale della FIGC con dieci punti di penalizzazione nel campionato 2022-23. La società bianconera venne condannata nell’ambito dell’inchiesta Prisma, che puntava su plusvalenze fittizie generate nelle operazioni di scambio.
Non una penalizzazione pesante come all’epoca di Calciopoli, quando la Vecchia Signora finì retrocessa in Serie B, ma comunque una sanzione pesante che ha compromesso il cammino in campionato dei bianconeri.
Terremoto FIGC, chiesta la retrocessione in Serie C
Tornando a tempi più recenti, la scorsa stagione sul campo era arrivata a sorpresa la retrocessione in Serie C della Sampdoria.
Il club blucerchiato pagò una stagione disastrosa, aperta con proclami verso la promozione in Serie A e chiusa sul campo al terzultimo posto in classifica. Posizione che equivale alla retrocessione diretta nel terzo livello del campionato italiano.
Caos Sampdoria, non è ancora finita: i tifosi spingono per la Serie C
A salvare il club genovese dalla disfatta più totale, con gli sfottò dei tifosi del Genoa esplosi in città, fu quanto accadde al Brescia. La società biancoblu venne sanzionata di quattro punti in classifica, in seguito ad irregolarità fiscali. I lombardi piombarono così proprio alle spalle della Samp in graduatoria.
I blucerchiati poi vinsero il play out contro la Salernitana, condannando i campani alla retrocessione in Serie C. I tifosi avversari hanno da subito protestato contro l’intervento della giustizia sportiva e continuano a chiedere giustizia ai vertici della FIGC. Chissà che il caso non possa aprirsi nuovamente a sorpresa.