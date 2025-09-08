Ci fidiamo di te al 100%: colpaccio di Massara per la Roma | Preso il re degli svincolati

La Roma sta per mettere a segno un grande colpo: il ds Frederic Massara ha ormai preso il re degli svincolati. Vediamo di chi si tratta.

Nel mondo del calcio i colpi a parametro zero rappresentano una delle operazioni di mercato più rilevanti per club e allenatori. Con questa formula un giocatore, al termine del contratto con la società di appartenenza, può trasferirsi in un’altra squadra senza che venga versata una cifra di trasferimento. Si tratta di una possibilità regolata dalla normativa FIFA, che consente ai calciatori di accordarsi liberamente con una nuova società a partire da sei mesi prima della scadenza contrattuale.

Questa tipologia di trattativa riveste grande importanza perché permette alle squadre di rinforzarsi senza sostenere costi di cartellino. Gli allenatori, di conseguenza, hanno l’opportunità di inserire in rosa elementi di qualità che altrimenti sarebbero difficili da raggiungere sul mercato tradizionale. Molti colpi a parametro zero hanno segnato le stagioni di club di alto livello, incidendo sia sui risultati sportivi sia sulla gestione economica delle società.

Per i calciatori, invece, la firma a parametro zero rappresenta spesso un’occasione per ottenere contratti più vantaggiosi in termini di stipendio o durata, poiché le società risparmiano sulla spesa di acquisto. Questo meccanismo, divenuto frequente negli ultimi anni, continua a essere uno strumento strategico per costruire squadre competitive e ottimizzare le risorse disponibili.

Gasperini sorride: regalo a zero di Massara

La Roma avrebbe voluto regalare qualche rinforzo in più a mister Gasperini nella sessione di mercato estiva. Tuttavia, per ragioni economiche e non solo, alcuni colpi sono mancati.

Ed è per questa ragione dunque che la società giallorossa ora è pronta a prendere uno svincolato di lusso per regalare un rinforzo al proprio tecnico, con il ds Frederic Massara pronto ad accelerare la trattativa.

Arriva il re degli svincolati

Al momento il calciatore disponibile a parametro zero con il maggior valore di mercato è Takehiro Tomiyasu. Il giapponese ha rescisso il proprio contratto con l’Arsenal dopo il grave infortunio al ginocchio, dal quale dovrebbe guarire ad ottobre.

A quanto pare però ci sarebbe qualcuno pronto a fidarsi di lui, e ad attendere la sua ripresa. Stiamo parlando proprio della Roma, pronta a regalare a Gasp un innesto di valore a titolo gratuito.