Calciopoli archiviato per sempre: arriva l’annuncio ufficiale | Dopo quasi 20 anni c’è la tanto attesa conclusione

Arriva l’archiviazione definitiva per le vicende di Calciopoli. Ecco la conclusione finale, a quasi venti anni dall’esplosione dello scandalo che ha coinvolto la Serie A.

Si può senza mezzi termini definire come uno spartiacque delle vicende intorno al massimo campionato italiano. Lo scandalo denominato Calciopoli ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio del nostro paese. Il caso esplose nel maggio del 2006, coinvolgendo diverse squadre di Serie A e portò a sanzioni esemplari.

Peggio di tutti andò alla Juventus, che finì retrocessa in Serie B e si vide revocare due scudetti. Mentre altri club coinvolti subirono penalizzazioni in classifica nel campionato successivo. Un evento che ha cambiato il volto del calcio italiano, sollevando istanze sulla giustizia sportiva e sulla trasparenza del massimo campionato tricolore.

Le vicende coinvolsero altre squadre oltre alla Juve, come Milan, Lazio e Fiorentina che subirono sanzioni più lievi rispetto ai bianconeri. L’inchiesta venne condotta dalla Procura di Napoli e svelò come diverse squadre avessero influenzato l’andamento delle gare attraverso la scelta degli arbitri assegnati alle partite.

Le testimonianze raccolte e le intercettazioni telefoniche fecero emergere una fitta rete di rapporti illeciti tra alcuni dirigenti dei club coinvolti ed i responsabili delle designazioni arbitrali. La Juve venne retrocessa per la prima volta nella sua storia e l’evento è ancora oggi oggetto di discussione tra i tifosi di tutto il paese.

Sipario su Calciopoli, c’è l’annuncio ufficiale

Lo scandalo ebbe un impatto importante sul calcio italiano e riscrisse le regole delle designazioni arbitrali. La FIGC introdusse nuove regole per garantire la trasparenza e la correttezza degli arbitraggi in Serie A.

I tifosi si spaccarono, tra chi giudicò troppo severa la sanzione capitata alla Juve, e chi troppo clemente vista la portata dei fatti. Lo scudetto assegnato all’Inter nel 2006 è una questione tuttora spinosa nella storia recente del campionato italiano.

Scena muta su Calciopoli: ecco la versione di Marelli

Un ex arbitro italiano, oggi noto opinionista sul tema del VAR in casa Dazn, ovvero Luca Marelli– è stato intervistato sulla vicenda Calciopoli dal podcast Centrocampo.

Intervistato sul tema l’ex direttore di gara ha dichiarato: “Non ho nessuna intenzione di parlare di Calciopoli. Vennero coinvolti tanti arbitri, ho visto persone e ragazzi con cui sono cresciuto passare anni tremendi. Prima di uscirne completamente pulite.”