Tudor terrorizzato: gravi minacce a lui e alla sua famiglia | Vuole lasciare subito l’Italia

Igor Tudor si appresta a vivere la sua prima stagione intera da tecnico della Juventus. Ma una notizia scioccante scuote tutto l’ambiente

Dopo aver preso il posto di Thiago Motta in corso d’opera ed essere riuscito, anche se a fatica, a centrare l’obiettivo della qualificazione in Champions League, Igor Tudor è stato confermato dalla nuova dirigenza alla guida della Juventus per la nuova stagione.

Il tecnico croato ha così coronato il sogno di allenare la squadra più importante della sua carriera da calciatore: per ben sette stagioni, dal 1998 al 2005, Tudor ha indossato la maglia bianconera ritagliandosi un ruolo di un certo rilievo.

Nato come centrocampista e cresciuto tra le file dell’Hajduk Spalato, è stato schierato in più occasioni anche al centro della difesa soprattutto da Marcello Lippi, l’allenatore definito dallo stesso Tudor “il più importante del mio percorso da calciatore“.

Nei sette anni trascorsi a Torino Tudor è stato protagonista in diverse circostanze: nella mente dei tifosi resterà scolpito per sempre il gol grazie al quale i bianconeri superarono in extremis il Deportivo La Coruna centrando un’insperata qualificazione ai quarti di Champions League.

Tudor e il gesto che poteva costargli carissimo

Risale proprio all’ultima delle sette stagioni juventine un episodio a causa del quale l’attuale tecnico bianconero pensò, anche per un solo istante, di lasciare subito il nostro Paese e di fare ritorno nella sua Croazia.

Prima di raccontare il ‘fattaccio’ è opportuno spiegarne la premessa: nel febbraio del 2004 la Roma di Fabio Capello travolse allo stadio Olimpico con un clamoroso 4-0 la Juventus di Lippi in quello che all’epoca era un match da altissima classifica. Poco prima che la gara finisse Francesco Totti rivolgendosi a Tudor seduto in panchina, fece il gesto delle 4 dita proprio come i gol rifilati dai giallorossi ai bianconeri.

Lo scontro con Totti e l’ipotesi di lasciare l’Italia

Una presa in giro che Tudor faticò a digerire tanto che alla prima occasione si prese la sua vendetta. Nella sfida contro la Roma dell’anno successivo l’ex centrocampista aggredì Francesco Totti in mezzo al campo, un gesto non poprio elegante che fu denunciato da tutti gli organi di informazione. Due giorni dopo però proprio Tudor sulla sua porta di casa trovò una busta recante un messaggio tutt’altro che conciliante: “Hai due figli bellissimi, basta una scusa“.

A strettissimo giro di posta l’attuale allenatore juventino si presentò ai microfoni dei giornalisti per chiedere scusa al capitano giallorosso. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, gli autori di quel messaggio provenivano dalla Curva Sud dell’Olimpico il settore più caldo del tifo romanista. Una vicenda che per fortuna è ormai superata.