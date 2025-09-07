Troppo mal di stomaco, il pilota vomita durante la gara | Richiamato ai box dalla Red Bull

Ha del clamoroso l’episodio sfortunato che ha coinvolto il pilota Red Bull. A causa di un malore intestinale il protagonista ha vomitato durante la gara.

Il campionato mondiale di Formula 1 è stato fin qui all’insegna del dominio incontrastato delle McLaren. La stagione 2025 vede un serrato testa a testa tra i due piloti della casa britannica, quando mancano otto tappe dopo il GP di Monza.

Le Ferrari arrivano all’appuntamento con la tappa italiana dopo una deludente prestazione vista in Olanda. Le due rosse sono state costrette al ritiro sul circuito di Zandvoort, che ha visto l’ennesima vittoria di Oscar Piastri su McLaren.

Lewis Hamilton è finito contro il muro ad inizio gara, ritirandosi con molto rammarico. Per il pilota britannico è arrivata anche la beffa di dover scontare cinque posizioni nella griglia di partenza di Monza. La prima stagione col team di Maranello si è rivelata molto complicata per il sette volte campione del mondo.

Anche Charles Leclerc è stato costretto al ritiro, dopo esser stato colpito dal giovane italiano Andrea Kimi Antonelli. Il monegasco aveva superato con caparbietà Russel, prima che il pilota bolognese lo colpisse mandandolo in testa coda.

Clamoroso in casa Red Bull, il pilota vomita durante la gara

La tappa olandese del Mondiale di Formula 1 è stata dunque vinta da Oscar Piastri, che ha dato l’ennesima prova di forza della stagione. Al secondo posto si è invece piazzato Max Verstappen.

Il pilota olandese, in forza alla Red Bull, è terzo nella classifica generale dei piloti e nella parte iniziale della stagione è stato l’unico a dare l’impressione di poter impensierire la coppia di piloti McLaren.

Assurdo Red Bull, il pilota rigetta nel casco

Tornando alle vicende di casa Red Bull, ha avuto del clamoroso quanto capitò al pilota Mark Webber in passato. L’australiano accusò un forte malore di stomaco durante la gara, arrivando a vomitare nel casco durante la corsa in pista.

L’ex pilota ha raccontato di esser stato costretto a continuare la gara col proprio vomito in faccia, svelando un retroscena che mette i brividi. Quanto capitato al classe ’76 rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle disavventure più memorabili nella storia della Formula 1.