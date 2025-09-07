TRAGEDIA INTER: un tesserato rimane vittima di omicidio | Freddato da un colpo di pistola

Un tragico evento colpisce il mondo Inter e sconvolge il calcio italiano. Il tesserato nerazzurro resta vittima di un omicidio per strada. Ucciso a colpi di pistola.

Milano si sveglia sotto choc dopo che un tesserato dell’Inter viene trovato assassinato sotto casa, freddato a colpi di pistola mentre stava salendo nella propria auto. Spesso la cronaca nera si intreccia con il campionato italiano per drammatici eventi che coinvolgono tifosi, appassionati e forze dell’ordine.

Non sono così rari i lutti legati all’ordine pubblico ed agli eventi calcistici in Italia. Nel maggio del 2014 il tifoso del Napoli, Ciro Esposito, venne ferito a morte a Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Dopo oltre 50 giorni di coma il tifoso morirà a fine giugno, gettando nello sconforto tutto il movimento calcistico italiano.

Sette anni prima ci fu la tragica morte di Gabriele Sandri, tifoso della Lazio ucciso da un colpo di pistola sparato da un agente di polizia in autostrada. La dinamica dei fatti e la scomparsa del supporter biancoceleste scatenarono un’ondata di proteste e scontri in tutto il paese.

Ma non sempre le tragedie colpiscono i fan o gli agenti messi in campo per tutelare l’ordine pubblico. La storia che ha sconvolto il mondo Inter, e la città di Milano in generale, ha colpito una figura sanitaria della Beneamata, tesserato per il club negli anni d’oro della Grande Inter di Angelo Moratti.

Tesserato Inter freddato a colpi di pistola

Dobbiamo tornare indietro di oltre trenta anni, fino al febbraio del 1992, per raccontare questa torbida e tragica vicenda. Nei giorni in cui sta per esplodere lo scandalo denominato Mani Pulite, l’ex medico sociale dell’Inter resta vittima di un agguato mortale fuori casa.

La vittima è il professore Robert Klinger, figura di spicco nella sanità milanese. Oltre ad aver lavorato come medico sociale dell’Inter ha svolto il ruolo di capo dello staff medico della Pallacanestro Cantù.

Omicidio Klinger, ancora troppe zone d’ombra

Il caso non è mai stato risolto e a fare luce sulla tragedia è stato il giornalista Alessandro Politi de Il Giornale. Il medico è stato giustiziato con tre colpi di pistola precisi, che non gli hanno lasciato scampo.

Le indagini non hanno però portato a nulla, considerando che all’epoca non esistevano telefoni in grado di registrare o telecamere in ogni angolo di strada.