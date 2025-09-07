Svolta storica nel mondo del calcio: abolite le soste nazionali | Si rimanda tutto a fine stagione

Dopo appena due giornate di campionato l’attività dei club si ferma per dare spazio alle Nazionali. Sembra però che una svolta sia vicina

È da sempre un cruccio di tutti i tifosi e appassionati di calcio: le soste, nel corso degli anni sempre più numerose, per gli impegni delle Nazionali che spezzano il ritmo delle partite dei vari campionati e delle competizioni internazionali.

Non c’è un solo sostenitore o addirittura malato di pallone che sia soddisfatto di un meccanismo che prevede lo stop all’attività dei club ogni 3 settimane fino all’autunno inoltrato. In questo caso la Serie A si ferma prima di una giornata, la 3/a, in cui sono in programma match dall’elevato tasso di adrenalina.

La totalità dei tifosi avrebbe assistito molto più volentieri sabato prossimo a due sfide come Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli piuttosto che a una ben poco esaltante partita dell’Italia, la prima da CT di Rino Gattuso, contro la modesta Estonia.

Invece per il derby d’Italia e la gara del Franchi tra viola e azzurri bisognerà attendere fino al 13 settembre prossimo. Altro elemento che rende la sosta ancora più sgradita ai tifosi è il rischio più che concreto di infortuni in cui possono incappare i calciatori.

Basta con le soste per le Nazionali

Per questi e altri motivi da qualche tempo sta crescendo un movimento di opinione che vorrebbe l’abolizione totale, o quanto meno parziale, delle suddette pause da dedicare alle Nazionali di tutto il mondo.

Il problema è ovviamente l’impermeabilità delle principali organizzazioni calcistiche internazionali a determinati cambiamenti. Né l’UEFA e ancora meno la FIFA hanno in mente di riorganizzare il calendario dell’attività agonistica in base alle aspettative dei tifosi.

Il messaggio sui social riaccende l’entusiasmo

Ciononostante c’è chi non vuole arrendersi all’immobilismo di chi governa il mondo del calcio: alcuni noti youtuber, tra i quali il romano e tifoso della Lazio Damiano ‘Er Faina’, hanno pubblicato messaggi a dir poco espliciti.

Si tratta di autentici atti d’accusa nei confronti di Ceferin e Infantino, presidenti rispettivamente di UEFA e FIFA, rei di voler mantenere lo status quo solo ed esclusivamente per non rischiare di perdere il ruolo di potere che occupano ormai da parecchi anni. I tifosi però non ne possono più e farebbero di tutto pur di rivoluzionare il calendario calcistico della stagione.