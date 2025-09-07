Svolta storica nel mondo del calcio: abolite le soste nazionali | Si rimanda tutto a fine stagione

Vincenzo Maccarrone 7 Settembre 2025
Dopo appena due giornate di campionato l’attività dei club si ferma per dare spazio alle Nazionali. Sembra però che una svolta sia vicina

È da sempre un cruccio di tutti i tifosi e appassionati di calcio: le soste, nel corso degli anni sempre più numerose, per gli impegni delle Nazionali che spezzano il ritmo delle partite dei vari campionati e delle competizioni internazionali.

Non c’è un solo sostenitore o addirittura malato di pallone che sia soddisfatto di un meccanismo che prevede lo stop all’attività dei club ogni 3 settimane fino all’autunno inoltrato. In questo caso la Serie A si ferma prima di una giornata, la 3/a, in cui sono in programma match dall’elevato tasso di adrenalina.

La totalità dei tifosi avrebbe assistito molto più volentieri sabato prossimo a due sfide come Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli piuttosto che a una ben poco esaltante partita dell’Italia, la prima da CT di Rino Gattuso, contro la modesta Estonia.

Invece per il derby d’Italia e la gara del Franchi tra viola e azzurri bisognerà attendere fino al 13 settembre prossimo. Altro elemento che rende la sosta ancora più sgradita ai tifosi è il rischio più che concreto di infortuni in cui possono incappare i calciatori.

Basta con le soste per le Nazionali

Per questi e altri motivi da qualche tempo sta crescendo un movimento di opinione che vorrebbe l’abolizione totale, o quanto meno parziale, delle suddette pause da dedicare alle Nazionali di tutto il mondo.

Il problema è ovviamente l’impermeabilità delle principali organizzazioni calcistiche internazionali a determinati cambiamenti. Né l’UEFA e ancora meno la FIFA hanno in mente di riorganizzare il calendario dell’attività agonistica in base alle aspettative dei tifosi.

UEFA e FIFA devono abolire le soste per le Nazionali
Il messaggio sui social riaccende l’entusiasmo

Ciononostante c’è chi non vuole arrendersi all’immobilismo di chi governa il mondo del calcio: alcuni noti youtuber, tra i quali il romano e tifoso della Lazio Damiano ‘Er Faina’, hanno pubblicato messaggi a dir poco espliciti.

Si tratta di autentici atti d’accusa nei confronti di Ceferin e Infantino, presidenti rispettivamente di UEFA e FIFA, rei di voler mantenere lo status quo solo ed esclusivamente per non rischiare di perdere il ruolo di potere che occupano ormai da parecchi anni. I tifosi però non ne possono più e farebbero di tutto pur di rivoluzionare il calendario calcistico della stagione.