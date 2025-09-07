Flop totale Milan, altro che colpaccio: il difensore finisce in Primavera | Non rientra nel progetto

Altro che colpaccio per il Milan, l’acquisto si rivela da subito un clamoroso flop. Finisce addirittura a giocare in Primavera, non c’è spazio per il difensore in prima squadra.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha iniziato la nuova stagione con una sconfitta ed una vittoria alle prime due giornate di campionato. Dopo il passo falso interno, arrivato contro la neo promossa Cremonese, i rossoneri hanno rialzato la testa sul campo del Lecce. Nella seconda giornata di campionato il Diavolo si è imposto per 2-0 in casa dei salentini.

Oltre al ritorno in panchina del tecnico livornese, per il Milan questa stagione è iniziata anche nel segno del rinnovamento dirigenziale. Il posto di nuovo direttore sportivo è stato affidato ad Igli Tare, che è stato molto attivo nelle scorse settimane sul fronte del calciomercato estivo.

La squadra rossonera è stata tra le più attive in Serie A nell’ultima finestra di calciomercato estivo, con un ruolo da protagonista anche nelle battute finali. La sessione ordinaria si è aperta con diversi colpi di scena, tra cui le cessioni di vari protagonisti delle ultime stagioni del Diavolo.

Hanno salutato Milanello i vari Reijnders, ceduto al Manchester City per 55 milioni di euro e Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha firmato in Arabia Saudita con l’Al Hilal. Malick Thiaw è volato in Premier League, al Newcastle, mentre Emerson Royal è stato ceduto in Brasile.

Flop immediato al Milan, il difensore fuori dal progetto

Per quanto riguarda i nuovi arrivi nel pacchetto difensivo il Milan ha acquistato Estupinan dal Brighton sulla corsia mancina. A destra è arrivato invece Athekame dallo Young Boys. Come nuovo difensore centrale Tare ha chiuso col Genoa per De Winter, sulla base di 20 milioni di euro.

Sempre parlando di acquisti in difesa, e tornando indietro nel calciomercato di circa 15 anni, i rossoneri pescarono un terzino destro in Uruguay di prospettiva.

Flop Montelongo, dalla Primavera del Milan al Bologna

Parliamo del classe ’87 Bruno Montelongo, arrivato dal River Plate di Montevideo a Milanello nell’estate del 2010. Il laterale avrebbe dovuto favorire il ricambio generazionale sulla corsia di destra rossonera ma resterà un oggetto misterioso.

Nessuna presenza in gare ufficiali e solo qualche apparizione in Primavera per il sudamericano. Nel gennaio il Milan lo cede al Bologna, ma anche in Emilia non arriveranno presenze ufficiali, complice un grave infortunio al ginocchio.