SCONFITTA 3-0 A TAVOLINO: grave errore nella distinta | Sanzione immediata della FIGC

Errore clamoroso nella distinta di gioco e sconfitta per 3-0 a tavolino all’orizzonte. Ecco la ricostruzione dei fatti e le sanzioni applicate dalla FIGC.

Un nuovo caso esplode nel calcio italiano, grave errore nella distinta di gioco e rischio di sconfitta a tavolino con risultato di 3 a 0. Non è certo la prima volta che le decisioni prese negli uffici della FIGC ribaltano i risultati del campo, basti pensare a quanto accaduto al termine della scorsa edizione della Serie B.

La classifica finale del campionato cadetto dello scorso anno è stata stravolta dalle sanzioni applicate dalla FIGC, in particolare nella zona bassa della graduatoria. Sul campo la retrocessione diretta in Serie C, oltre che al Cosenza ed al Cittadella, sarebbe dovuta toccare anche alla Sampdoria.

Sarebbe stata la prima volta in assoluto per il blasonato club blucerchiato, prima che le decisioni federali condannassero il Brescia. La squadra lombarda, che era pronta ad affrontare la Salernitana nei play out, venne colpita con 4 punti di penalizzazione in classifica. Il risultato fu che la Sampdoria venne ripescata nel turno eliminatorio, poi vinto contro i campani, ed i biancoblu scesero direttamente di categoria.

Una situazione che ha sconvolto gli equilibri della classifica e che poteva ripetersi nelle serie minori in questi giorni. Ecco la ricostruzione dei fatti che ci porta nel campionato di Eccellenza pugliese.

Errore nella distinta di gioco, risultato non omologato

Il risultato della sfida tra Galatina e Brindisi, che ha visto gli ospiti vincere per 0-3, non venne omologato dal giudice sportivo.

La decisione arrivò in seguito ad un preannuncio di reclamo da parte della squadra di casa, in merito al tesseramento non regolare di un calciatore sceso in campo tra le fila degli ospiti.

Tesseramento non regolare, il club rinuncia al reclamo

Quella che sembrava una battaglia legale si è risolta senza alcun risvolto giuridico. Il Brindisi aveva già comunicato che il tesseramento del calciatore Scaringella fosse regolare, mentre il Galatina sembrava pronto ad approfondire la questione negli uffici federali.

Ma la società pugliese ha tirato i remi in barca, rinunciando ufficialmente al reclamo nei confronti della FIGC. Nel comunicato ufficiale si legge: “Riconosciuta la buona fede nell’accaduto la società Galatina Calcio ha deciso di non dare seguito al preannuncio di reclamo.”