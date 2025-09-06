Pronto Carabinieri, vorrei fare una denuncia: arbitro di Serie A nei guai | Processo per direttissima

Ancora una volta un importante e noto arbitro del nostro campionato finisce nella bufera. Piovono accuse molto pesanti nei suoi confronti

I problemi per i nostri fischietti non finiscono mai. Come se non bastassero le consuete durissime critiche sollevate da tifosi e appassionati a causa di decisioni spesso controverse, gli arbitri devono guardarsi anche da accuse molto più gravi che arrivano dall’estero.

Quanto accaduto qualche mese fa a tal proposito ha scatenato una valanga di polemiche senza precedenti, anche perché ha visto il coinvolgimento di uno degli arbitri più quotati del campionato di Serie A.

Un conto è ricevere critiche, anche molto pesanti, per una decisione presa in campo nel corso di una partita: a scenari del genere in fondo gli arbitri sono abituati da sempre. È invece molto diverso sentirsi accusati di aver rivolto vere e proprie minacce di morte ad un calciatore.

Purtroppo questo è accaduto ad un celebre arbitro italiano chiamato a dirigere una partita molto sentita del campionato di calcio qatariota in cui si sono affrontati due tra i club più importanti, l’Al-Arabi e il Kuwait SC.

La denuncia è già partita, l’AIA attende i documenti

Il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi non ha ancora assunto una posizione ufficiale né tanto meno definitiva. L’ex fischietto fiorentino è in attesa che giungano sulla sua scrivania i documenti ufficiali che attestino l’avvenuta denuncia.

Denuncia partita direttamente da un membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi, l’avvocato Adnan Mahmoud Abel, il quale in un post pubblicato sulla piattaforma X e riportato da svariati media stranieri, ha preso di mira l’arbitro Enzo Maresca.

Accuse gravissime, è intervenuta pure la Polizia

L’accusa rivolta al fischietto di Napoli è legato a una presunta minaccia di morte rivolta nei confronti del giocatore dell‘Al-Arabi Khaled Al-Murshed. L’avvocato Abel ha affermato di possedere “video e prove” dell’incidente e ha dichiarato l’intenzione di presentare una denuncia alla polizia di Adailiya a Kuwait City.

Si tratta di una vicenda dai molti lati oscuri che in effetti nelle settimane successive non ha prodotto nulla di concreto nei confronti di Maresca. Il fischietto campano a dire il vero è stato autore di una stagione non proprio esaltante: a causa dei troppi errori commessi il designatore Rocchi lo ha perfino ‘retrocesso’ in Serie B. Non proprio il massimo per un arbitro internazionale.