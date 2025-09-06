INFORTUNIO TERRIFICANTE: Donnarumma disperato in lacrime | Rischia di saltare il Mondiale

Gravissimo infortunio, che rischia di far saltare il prossimo Mondiale al fuoriclasse della nazionale: Donnarumma è totalmente disperato.

Nel mondo del calcio, gli infortuni rappresentano un aspetto inevitabile e spesso decisivo per la carriera dei calciatori e per l’andamento delle stagioni sportive. La natura intensa di questo sport, caratterizzato da scontri fisici, cambi di direzione rapidi e sollecitazioni costanti, espone i giocatori a un rischio continuo di traumi e lesioni.

Gli infortuni più frequenti riguardano muscoli e articolazioni. Stiramenti, strappi e lesioni ai legamenti, in particolare al ginocchio e alla caviglia, sono tra i problemi più comuni. Alcuni di questi incidenti possono comportare lunghi periodi di stop, che si misurano in mesi e richiedono complessi percorsi di riabilitazione. Oltre agli aspetti fisici, gli infortuni hanno anche ricadute psicologiche, poiché il calciatore deve affrontare tempi di recupero e l’incertezza sul pieno ritorno alla forma precedente.

Ed è proprio per quanto riguarda gli infortuni che nelle scorse ore sono arrivate delle terribili notizie, che vedono coinvolto il nostro Gigio Donnarumma. Un terribile problema infatti terrà il fenomeno della nazionale ai box per diversi mesi, tanto che adesso anche la sua partecipazione al prossimo Mondiale del 2026 (qualora ci si qualificasse) è a forte rischio.

Gravissimo infortunio, Donnarumma in lacrime

Durante lo scorso Mondiale per Club ricorderemo tutti il terribile scontro di gioco con protagonista Gigio Donnarumma, che ha portato al grave infortunio di Jamal Musiala, fenomeno del Bayern Monaco e della nazionale tedesca.

Ed è stato lo stesso che di recente ha parlato nel corso di un’intervista ai microfoni di Sport Bild, togliendo ogni responsabilità all’estremo difensore della selezione azzurra e neo acquisto del Manchester City.

Le parole del calciatore lanciano l’allarme

“Non ho ancora visto il video, solo le foto. Voglio tornare in campo quando sarò davvero pronto. Non ha senso accelerare. L’importante è arrivare in piena forma, anche in ottica Coppa del Mondo. Ovviamente il campo mi manca, osservare i compagni dagli spalti fa male. So già che quando tornerò, farò quello che amo. È la mia motivazione quotidiana”.

Così ha dunque parlato Musiala, scatenando l’allarme su una sua possibile assenza ai prossimi Mondiali. La speranza è che il ragazzo ce la faccia a recuperare, in modo da poterlo ammirare nel corso della rassegna negli USA.