Da San Siro alla fabbrica: al Milan ha vinto tutto, all’Inter ha fallito | Oggi lavora nella produzione

Dal palcoscenico di San Siro alla vita in fabbrica. Il calciatore a vestito entrambe le maglie delle milanesi, con fortune alterne e prima di stravolgere completamente la sua vita.

Nonostante l’aspra rivalità che divide Milan ed Inter sono tanti i protagonisti calcistici ad aver indossato entrambe le maglie all’ombra della Madonnina. Uno degli esempi più noti e recenti è quello di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco che passò a parametro zero ai nerazzurri dopo quattro stagioni nel Diavolo.

Il calciatore, che nei mesi scorsi sembrava destinato all’addio, è diventato negli ultimi anni uno dei trascinatori della squadra nerazzurra. Con la Beneamata sono arrivati uno Scudetto e due Coppe Italia, oltre a tre Supercoppe italiane. Mentre l’esperienza nel Milan si chiuse senza trofei per il centrocampista turco.

Un altro esempio illustre è quello di Zlatan Ibrahimovic, ed in questo caso parliamo di un giocatore che ha vinto con entrambe le maglie delle milanesi. Il centravanti svedese giocò per tre stagioni nell’Inter, per poi vestire la maglia del Milan in due diverse occasioni.

Dopo il ritiro dal calcio giocato lo svedese è entrato nei quadri dirigenziali del Diavolo. Ci sono stati poi anche tecnici che hanno lavorato su entrambe le panchine di Milano. Pensiamo a Trapattoni e Capello, ma anche a Leonardo.

Dall’Inter al Milan, dopo San Siro finisce in fabbrica

Un altro calciatore ad aver cambiato maglia senza lasciare Milano è Dario Simic. Ex difensore croato che lasciò l’Inter per il Milan nell’estate del 2002, insieme a Clarence Seedorf.

Se con i nerazzurri non arrivò alcuna soddisfazione per l’ex Dinamo Zagabria, col Milan la musica è decisamente cambiata. Due Champions League, uno scudetto, una Coppa Italia ed una Supercoppa italiana arricchiscono il suo palmares in rossonero.

Oggetto misterioso all’Inter, poi i trionfi col Milan: ecco cosa fa oggi Simic

Lasciò il Milan nel 2008 e, dopo una breve parentesi al Monaco, si ritirò dal calcio giocato. In seguito ha svolto ruoli dirigenziali, lavorando anche vicino a Maurizio Zamparini al Palermo come consulente. Ma a stupire è un altra professione intrapresa dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

L’ex difensore lavora nella produzione e distribuzione di boccioni dell’acqua minerale. Una destinazione di sicuro insolita per un calciatore che ha calcato i maggiori palcoscenici internazionali.