Ahia, questa è una batosta: Gattuso perde un grande nome | Non potrà convocarlo nei prossimi mesi

Niente convocazione in Nazionale per uno dei giocatori italiani più forti. Il nuovo CT Rino Gattuso mastica amaro ma non può farci nulla

Nella sua prima lista di convocati diramata in qualità di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso ha voluto premiare dei giovani che nel corso dell’estate si sono messi in particolare evidenza.

La scelta di inserire tra i 28 azzurri chiamati a disputare le gare di qualificazione mondiale contro Estonia e Israele i profili del difensore Giovanni Leoni e dell’attaccante Francesco Pio Esposito è stata apprezzata e condivisa dalla stragrande maggioranza dei tifosi e degli osservatori.

Gattuso ha dimostrato con i fatti di voler concedere spazio e un’opportunità concreta a talenti emergenti, ragazzi in grado di portare freschezza, energie ed entusiasmo all’interno del gruppo azzurro.

In attesa di scendere in campo contro Estonia e Israele l’ex allenatore di Milan e Napoli corre seriamente il rischio di perdere a lungo uno dei calciatori italiani più rappresentativi e di maggior qualità.

Gattuso incassa un duro colpo, ecco perché

Come tutti sanno qualsiasi calciatore per poter ambire alla convocazione in Nazionale deve necessariamente accumulare un certo minutaggio con le propria squadra di club. Il motivo è semplice: il commissario tecnico ha bisogno di valutare il livello delle prestazioni di tutti prima di selezionare chi merita di indossare la maglia azzurra.

Per tale ragione Gattuso non avrà fatto i salti di gioia nel ricevere una certa notizia giunta a Coverciano qualche ora prima di partire per Bergamo. Uno degli attaccanti italiani più forti è stato infatti escluso dalla lista Champions dal proprio club di appartenenza.

Niente Nazionale per l’ex stella della Juventus

Lui è Federico Chiesa e il club che non lo ha preso in considerazione per l’Europa che conta è il Liverpool, squadra in cui milita da oltre un anno. L’ex gioiello di Fiorentina e Juventus, di cui si è ipotizzato un possibile ritorno in Italia, non giocherà in Champions con la maglia dei ‘Reds’.

Di conseguenza il suo minutaggio è destinato a ridursi ai minimi termini, anche alla luce di un mercato al termine del quale i campioni d’Inghilterra hanno investito qualcosa come 500 milioni di euro e rotti. Un maxi investimento servito a rivoluzionare l’intero reparto d’attacco, reparto in cui Federico Chiesa avrà un ruolo sempre più marginale. L’addio alla Nazionale a questo punto è più di un’ipotesi.