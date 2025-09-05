Toh, chi si rivede: Rafinha firma gratis in Serie A | Torna in campo dopo un anno da svincolato

Nuovo colpo di scena in Serie A dopo la chiusura del calciomercato estivo. Rafinha è pronto a tornare da protagonista dopo un anno di inattività, c’è la firma a sorpresa.

Il calciomercato estivo, chiuso da poco in Serie A, è stato all’insegna dei grandi ritorni. L’ultimo ha coinvolto il centrocampista Adrien Rabiot, che torna a giocare in Italia dopo la parentesi al Marsiglia, chiusasi con una coda di polemiche. Il francese ritroverà Massimiliano Allegri in panchina, già suo allenatore ai tempi della Juventus.

Il Napoli ha riportato nel massimo campionato italiano il centravanti Rasmus Hojlund. Il danese ex Atalanta arriva dal Manchester United, dove ha trovato 26 reti in due stagioni. Sempre in attacco il Bologna ha preso Ciro Immobile dopo l’avventura in Turchia, oltre a Federico Bernardeschi, prelevato dal Toronto FC.

Anche Lorenzo Insigne ha lasciato la squadra canadese, ma al momento resta ancora svincolato in attesa di novità. L’ex Napoli potrebbe finire nella Lazio di Maurizio Sarri, suo ex allenatore con i partenopei, che ha dovuto fare i conti con il blocco del calciomercato in entrata in questa sessione estiva.

La Cremonese ha chiuso uno dei colpi più suggestivi in attacco, prelevando dagli svincolati Jamie Vardy, l’eroe del titolo conquistato dal Leicester di Ranieri. Il suo arrivo è stato solo uno dei più recenti colpi di scena del mercato italiano, ma potrebbe non essere l’ultimo.

Rafinha torna in Serie A: firma dopo un anno da svincolato

Fari puntati su Rafinha, vecchia conoscenza del campionato italiano per aver giocato con l’Inter nel 2018. Il duttile centrocampista arrivò in nerazzurro in prestito dal Barcellona, totalizzando 17 presenze in mezza stagione e siglando due reti.

La scorsa estate il brasiliano è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Al Arabi, club del Qatar.

Firma gratis Rafinha, nuovo colpo di scena in Serie A

Il suo profilo di esperienza assoluta può fare al caso di diverse squadre in Serie A, in particolare a quelle compagini che puntano ad una salvezza tranquilla. Il suo nome può diventare un’opzione vantaggiosa per club come Verona, Torino, Parma o Genoa.

Il brasiliano potrebbe tornare a sorpresa a calcare i campi da calcio della Serie A dopo 7 anni di distanza dalla breve ma intensa esperienza interista.